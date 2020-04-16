Основатель «Теремка» высказался об идее отмены налога для арендодателей

Санкт-Петербург, 16 апреля. Основатель и владелец сети «Теремок» Михаил Гончаров прокомментировал предложение председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова отменить налог для арендодателей, чтобы облегчить положение бизнеса.

По его словам, идея отмены налога выглядит разумной, но вряд ли она поможет решить проблему. Для поддержки бизнеса нужны встречные шаги со стороны банков.

Выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», Гончаров добавил, что некоторые арендодатели готовы отказаться от платы в обмен на процент от оборота после окончания карантина, однако такой компромисс поддерживают далеко не все. Чтобы преодолеть кризис, «Теремок» был вынужден перейти на модель доставки.

Отметим, что эпидемия коронавируса сильно ударила по бизнесу. Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой. Кроме того, российские власти объявили апрель нерабочим месяцем, чтобы граждане оставались дома. В результате многие магазины, кафе, парикмахерские и другие заведения оказались без клиентов.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

