Генпрокуратура Турции хочет посадить депутата, рассказавшего о погибших в Ливии солдатах

Анкара, 16 апреля. Власти Турции хотят привлечь к уголовной ответственности депутата «Хорошей партии» (İYİ Parti) Умита Оздага, рассказавшего о потерях среди турецких военных, вмешавшихся во внутриливийский кризис. Об инциденте сообщил местный телеканал Halktv.

Умит Оздаг 26 февраля выступил на пресс-конференции, посвященной итогам парламентского заседания, и назвал должности и имена военнослужащих ВС Турции, которые погибли при боестолкновениях между бандформированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА). Сразу после этого стало известно, что Генеральная прокуратура Анкары возбудила дело в отношении парламентария, обвинив его в нарушении статьи о национальных разведывательных службах.

В четверг, 16 апреля, Halktv сообщил о завершении расследования, приведя краткое изложение итогов дела. В документах указывается, что у следствия имеется достаточное количество свидетельств, на основе которых прокуратура потребует лишить Оздага депутатской неприкосновенности. После этого парламентария смогут привлечь к уголовной ответственности.

Примечательно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет жесткую политику, контролируя все крупные СМИ страны. Турецкий лидер стремится скрыть любые упоминания о потерях среди военных, погибших в результате вмешательства в конфликты в других странах, и, в частности, в Ливии и Сирии. За последние несколько лет в стране арестовали более 300 журналистов, порядка 180 из них до сих находятся за решеткой. Одним из последних эпизодов задержания журналистов стал инцидент с сотрудниками новостного портала OdaTV — против них возбудили дело после публикации материала о похоронах турецкого офицера, погибшего в Ливии.

Жесткие шаги Эрдогана по сокрытию информации о потерях среди турецких военнослужащих являются наглядным подтверждением вмешательства Анкары в конфликты в других странах, в том числе и в Ливии. Об увеличивающейся интервенции Турции, снабжающей террористов (ПНС) Ливии оружием и военной техникой, говорит и тот факт, что Анкара перебрасывает в Ливию сирийских наемников для участия в боях на стороне ПНС. Сейчас там находится более 9000 наемников. При этом турецкие вербовщики любыми способами заманивают будущих рекрутов: один из завербованных сирийцев ранее рассказал, что ему и его соотечественникам обещали высокие зарплаты и то, что в Ливии они будут сражаться против ИГ1 (запрещено в РФ). На деле же оказалось, что они воюют не против террористов, а вместе с ними на одной стороне. Наемники остаются и без обещанных денег — террорист сирийской группировки «Фейлак аль-Маджд» ранее заявил, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии три месяца не платит наемникам зарплаты.

1 Организация запрещена на территории РФ.