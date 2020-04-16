Сирия, 16 апреля. В Даръа группа неизвестных напала на конвой сирийской армии и подожгла дом главы муниципалитета. В Хаме погиб полевой командир «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». В Хасаке террористы ИГ1* напали на патруль курдских боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: понесла потери на севере Хамы в результате авиаудара, нанесенного с беспилотника.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1): подозревается в нападении на патруль курдских боевиков в Хасаке и установке мины в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ликвидировали полевого командира протурецких боевиков в Хаме; при нападении неизвестных лишились нескольких военнослужащих в Даръа.

«Демократические силы Сирии» (SDF): изымают у местных жителей Хасаки транспортные средства.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агентство NORS сообщает, что в районе поселка Маррат на востоке провинции Дейр-эз-Зор член иранских сил Корпуса Стражей Исламской революции подорвался на мине. Пока что ответственность за установку мины-ловушки не взяла на себя ни одна из группировок, однако иранские бойцы обвиняют в произошедшем «спящие ячейки» «Исламского государства». Сегодня террористы также совершили нападение на позиции американских военнослужащих в районе нефтяного месторождения Коноко.

Провинция Даръа

На востоке провинции «спящие ячейки» совершили вылазку в поселке Бусра аль-Харири. По информации агентства Halab Today, неизвестные вооруженные лица обстреляли военный автомобиль сирийских солдат на дороге, связывающей поселения Бусра аль-Харирии Изра. По предварительным данным, несколько военнослужащих были убиты и ранены.

В поселке Умм-аль-Маядин боевики подожгли дом главы муниципалитета Насера аль-Фаштаки. Сам глава не пострадал, пожар удалось оперативно потушить. Пока что силы безопасности сирийской армии связывают поджог его дома с деятельностью боевиков распавшегося в 2018 году «Южного фронта». По мнению военных источников, наиболее радикально настроенные боевики группировки с поддержкой международной коалиции во главе с США продолжают свою антиправительственную деятельность.

Провинция Хама

Telegram-канал «Рыбарь» со ссылкой на подконтрольные боевикам медиаресурсы сообщает, что неизвестный беспилотник нанес удары в окрестности деревни Аль-Анкави в приграничной с провинцией Хама зоне. В результате атаки был уничтожен автомобиль группировки «Джейш ан-Наср», входящей в состав протурецкого «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Убит полевой командир группировки аль-Валид, три его сподвижника, еще шестеро были ранены. Наиболее вероятно, что удар нанес дрон ВВС Сирии в ответ на утренние провокации террористов в районе.

Провинция Хасака

Как передает военный источник агентства Alk Habour, в Хасаке силы внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» изъяли еще несколько мотоциклов на въезде в город, обосновав конфискацию имущества тем, что владельцы нарушили комендантский час.

Источник также сообщает, что в поселке Хаддадия неизвестные боевики, предположительно из состава «Исламского государства», напали на конвой курдских боевиков, после чего скрылись с места преступления. По предварительной информации, пострадал только один член SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.