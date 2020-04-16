Санкт-Петербург, 16 апреля. Текущая ситуация требует консолидации усилий со стороны государства, бизнеса и крупных деловых объединений. Об этом заявила вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Екатерина Лебедева.

Лебедева приняла участие в онлайн-конференции на тему «Кто и как поможет российскому бизнесу», которая состоялась 16 апреля на площадке Медиагруппы «Патриот».

Она отметила, что в настоящее время в торгово-промышленную палату (ТПП) поступает большое количество обращений со стороны представителей бизнеса. По ее словам, эпидемия коронавирусной инфекции оказывает негативное влияния на российский бизнес.

«Сейчас весь бизнес чувствует себя не очень хорошо. Мы каждый день получаем большое количество обращений от представителей сфер торговли, гостиничного бизнеса, рестораторов и производителей», — пояснила Лебедева.

Она также добавила, что те сферы бизнеса, которые в данный момент испытывают всплеск активности, в будущем столкнутся с ее падением. По ее словам, некоторые предприятия переориентируются в условиях эпидемии коронавируса.

«Бизнес переориентируется. Мы видим, что многие швейные предприятия начали производить медицинские маски. У нас одна из компаний быстро переориентировалась на производство антисептиков и дезинфицирующих средств. Одно из предприятий, которое производит фарфоровую посуду тоже начало шить медицинские маски», — отметила Лебедева.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более двух миллионов человек. От коронавируса погибло более 137 тысяч человек.

В России зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения, 232 человека умерли. Более 2,3 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.