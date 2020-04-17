НДС и НДФЛ могут отправить на «карантинные каникулы»

Налоги на добавленную стоимость (НДС) и на доходы физических лиц (НДФЛ) могут вслед за россиянами отправиться на «карантин». Распространить режим каникул на эти два налога, а также поменять порядок оценки пострадавших от коронавируса отраслей предлагает Агентство стратегических инициатив (АСИ). Письмо с соответствующими идеями подготовлено и отправлено на имя экс-премьера, зампреда Совета Безопасности РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Документ, разработанный совместно с бизнес-сообществом, есть в распоряжении Федерального агентства новостей, его подлинность подтвердили в АСИ. Эти меры заслуживают внимания, убеждены эксперты.

Налоговые каникулы — отмену начислений и уплаты — необходимо вводить не только для субъектов малого и среднего бизнеса, но для всех пострадавших от коронавируса отраслей, а также распространить на НДС и НДФЛ. Это одно из шести предложений АСИ, которые агентство направило Дмитрию Медведеву.

«Необходимо принять решение о распространении мер фискальной поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции на все субъекты МСП (малого и среднего предпринимательства. — Прим. ФАН) и пострадавшие отрасли. В кратчайшие сроки необходимо проработать отмену начисления налогов по отдельным, наиболее пострадавшим от кризиса отраслям, так как по объективным причинам их деятельность не может осуществляться», — говорится в тексте письма на имя бывшего председателя правительства РФ.

Сейчас Россия находится в тяжелой экономической ситуации, в кризисе, поэтому излишними будут администрирование и контрольно-надзорная деятельность, рассуждает председатель комитета по строительству «Деловой России» Владимир Кошелев.

«Я считаю, что просто необходимы налоговые каникулы: по абсолютно всем налогам надо дать отсрочку по обычному заявительному характеру в электронном виде как минимум на полгода. Это должно распространяться на все отрасли, так как нет тех, которые не пострадали. И только после выхода из режима самоизоляции, когда у бизнеса пойдет выручка, необходимо принимать решение, какие налоги должны списаться, а какие — быть выплачены в последующие периоды», — отмечает Кошелев.

Между тем, по оценкам аналитиков, если такая мера, как каникулы на НДС и НДФЛ, будет принята, то бюджет может недополучить несколько сотен миллиардов рублей.

«Такие оценки можно сформулировать только после того как будет известно, для каких категорий граждан смогут применяться данные меры, какие слои населения и с какими доходами попадут под такого рода каникулы. Но если говорить о первоначальных оценках, думаю, такие меры, введенные на полгода, могут обойтись в сумму порядка 300 млрд рублей. Но это, конечно, может быть очень консервативной оценкой», — предупреждает главный аналитик финансовой компании «БКС Премьер» Антон Покатович.

Еще одна альтернативная мера от АСИ — изменить механизм разделения отраслей на наиболее и наименее пострадавшие от COVID-19. Сейчас существует неполный список таких отраслей, а его расширение пока не позволяет оперативно распространить инструментарий поддержки на предприятия, реально пострадавшие от пандемии, указывают в АСИ.

Так, вместо поддержки по отдельным ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) бизнес-сообщество предлагает разбить предприятия на две группы и распространить на них льготы для пострадавших. В одной будут принудительно закрытые властями в рамках борьбы с коронавирусом компании, в другой — организации, чья выручка упала более чем на 30% относительно средневзвешенного показателя за месяц (по итогам 2019 года).

«Определенная логика в этом есть. Но обратите внимание, что здесь тоже содержится идея дифференцирования мер поддержки, нет идеи фронтальной поддержки всех подряд. Кроме того, и вопрос справедливости непростой: найдется много компаний, которые будут говорить, будто очень пострадали из-за кризиса, но в тех условиях, что есть сейчас, проверить это до конца практически невозможно», — рассуждает доктор экономических наук, заслуженный экономист России Андрей Марголин.

Помимо этих мер в АСИ предлагают выдавать компаниям из числа пострадавших беспроцентные ссуды из бюджета. Размер кредита должен равняться сумме уплаченных в 2019 году налогов, считают в агентстве.

Беспроцентные кредиты должны предоставлять компаниям и банки — на выплату зарплаты сотрудникам организаций, которые пострадали от коронавируса. Но при условии сохранения численности персонала на уровне не ниже 90% на момент введения этой меры поддержки, говорится в письме АСИ.

Президент Владимир Путин накануне уже выступал с аналогичной идеей. Он предложил оказать представителям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей прямую безвозмездную помощь со стороны государства. Государство поможет из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обратиться за помощью можно будет дистанционно уже с 1 мая. Главным требованием для компаний было названо максимальное сохранение занятности на уровне 90% от штатной численности на 1 апреля.

Среди других мер поддержки, которые предлагает бизнес-сообщество, — временный запрет на применение санкций по так называемому «антиотмывочному» закону (115-ФЗ) и реабилитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, к которым эти санкции применили в 2020 году. В заявлении АСИ утверждается, что объем санкций банков в отношении бизнеса растет, в то время как объем выручки компаний резко падает.

Когда предприниматели используют отсрочки по уплате налогов, предоставленные государством, они попадают под санкции кредитных организаций.

«Здесь, возможно, ЦБР должен будет поддержать банки ликвидностью, чтобы у них появились дополнительные возможности сделать так, чтобы не умерли их клиенты. Ситуация сейчас такая, что выбираться из кризиса надо вместе. Не должно быть такого, когда один сектор экономики пытается получить себе преференции за счет другого», — отмечает Андрей Марголин.

Наконец, в АСИ предлагают иначе проводить госзакупки по 44-ФЗ и закупки госкомпаний. Инициатива в этой части сводится к тому, чтобы ввести 50% авансирования от суммы контракта под государственные гарантии и ограничить десятью днями предельный срок приемки поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг.

«Когда в экономическом кризисе будет самый пик, государство должно поддержать за счет 50%-авансирования и реализации максимального объема госзакупок во втором квартале. Лучше бы, конечно, еще и в третьем. Потому что в третьем квартале ситуация еще больше осложнится», — уверен член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин.

По мнению агентства, все инструменты финансирования помогут сохранить предпринимательство и оперативно вернуть его к работе после снятия карантинных ограничений. Ранее глава АСИ Светлана Чупшева сообщала о том, что более 26% малых и средний предприятий России за последние недели сократили или отправили в отпуск без сохранения зарплат всех своих сотрудников, а 50% предпринимателей фиксируют кратное снижение выручки. Она также отмечала, что от ограничений, введенных в связи с коронавирусом, пострадали все отрасли бизнеса, поэтому разделять их на наиболее и наименее пострадавших несправедливо.

Агентство стратегических инициатив просит руководство «Единой России» в случае одобрения предложений экстренно проработать проекты решений совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти с участием АСИ, а также инициировать соответствующие законодательные инициативы в Федеральном Собрании.

«Каждая мера стоит денег. Но это — инвестиции в укрепление доверия в будущем. И это очень важно, потому что когда мы начнем выходить из кризиса, доверие, сформированное в этот период, очень поможет. Сейчас есть смысл вспомнить слова Булата Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке», — уверен Андрей Марголин.

В «Единой России» заявили, что все предложения будут обобщены и представлены главе государства. А также напомнили, что председатель партии Дмитрий Медведев уже провел онлайн-совещание с профильными министерствами и представителями предпринимательского сообщества, где рассматривались возможные дополнительные меры поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

Дмитрий Медведев ранее заявлял, что нельзя допустить банкротства тысяч предприятий и потери миллионами людей доходов. Он также отмечал, что лично в соцсетях получает огромное количество обращений по поводу поддержки малого бизнеса.

15 апреля Владимир Путин во время совещания с правительством предложил новые меры поддержки и намекнул на то, что они не окончательные. Он также добавил, что следующие совещания будут посвящены строительной индустрии, автопромышленности и сельскому хозяйству, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроению и другим отраслям — помощь каждой базовой отрасли обсудят в отдельности.