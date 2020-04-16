Израильские ученые объяснили, как древние люди использовали каменные шары

Тель-Авив, 16 апреля. Ученые из Университета Тель-Авива заявили, что каменные шары олдувайской и ашельской археологических культур использовали в качестве дробилки костей.

Археологи изучили находки из пещеры Кесем времен палеолита. По словам автора исследования Эллы Ассаф, каменные орудия применялись для дробления костей животных и извлечения костного мозга.

По словам ученого, такие шары часто находят на Ближнем Востоке и в Африке. Следовательно, артефакты из пещеры Кесем нельзя назвать уникальными.

Ассаф добавила, что раньше каменные шары считали снарядами для охоты. Дневние люди начали делать первые дробилки костей 2,4 млн лет назад.

Предположение израильских ученых подтвердил анализ износа каменных инструментов. На шарах также сохранились крошечные фрагменты костей, пишет издание Planet Today.

Ранее археологи Стэнфордского университета объяснили массовое вымирание животных 444 млн лет назад. По словам американских исследователей, на Земле катастрофически снизился уровень кислорода, а также сильно похолодало.

Кислородное голодание привело к вымиранию более 80 процентов морских животных. Эту теорию подтвердил изотопный анализ древних окаменелостей.