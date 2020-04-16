Российская компания «Русал» в очередной раз приходит на помощь Гвинее

На сегодняшний день количество случае заражения коронавирусом в Африке достигло отметки 17 845. Динамика распространения эпидемии COVID-19 во всех странах разная, но положение в любом случае критичное, несмотря на то, что Африка стала последним континентом, где появился коронавирус.

Африка находится в особой зоне риска из-за того, что страны континента меньше всего в мире подготовлены к эпидемии: системы здравоохранения большинства из них плохо оснащены, поэтому вполне вероятно, что распространение вируса может остаться незамеченным.

Тем не менее в Гвинее дела обстоят не так плохо. 404 случая заражения, одна смерть и 31 случай выздоровления. В стране действует комендантский час, введен запрет на публичные собрания. Указом президента стало обязательным ношение маски. За нарушение предусмотрен штраф — три доллара США.

Страна борется с распространением эпидемии не только собственными силами, но и при содействии иностранных партнеров. Российская компания «Русал», один из крупнейших производителей алюминия в мире, вносит свой вклад в борьбу с вирусом. Центр исследований в области эпидемиологии и микробиологии и медицинского обслуживания (CREMS), основанный «Русалом» в городе Киндия, является одним из медицинских учреждений, где делают диагностику, а также лечат пациентов, зараженных коронавирусом.

11 апреля медицинский центр принял своего первого пациента, у которого была обнаружена инфекция. Сообщается, что больному оказана помощь, его состояние стабильное.

Медицинский центр CREMS располагает современной диагностической базой, высокотехнологичным оборудованием и 60 изолированными койками. Изначально медцентр был построен для оказания помощи местным жителям в борьбе с лихорадкой Эбола. Во время пика болезни показатели эффективности учреждения были достаточно высоки.

Основатель компании Олег Дерипаска описывает этот непростой период следующим образом:

«Так сложилось, что я, как и другие сотрудники «Русала», в 2015 году столкнулся с Эболой в Африке. И только изоляция Гвинеи, а также слаженные действия военных, полиции и российских врачей позволили ее остановить».

Как только возникла угроза пандемии COVID-19, CREMS был переквалифицирован. Совместно с Институтом биологических исследований Гвинеи (IRBAG), который также находится в городе Киндия, была создана лаборатория Роспотребнадзора, которая в свою очередь входит в состав Российско-гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний. С точки зрения использования передовых технологий в области медицины, эта лаборатория является уникальным явлением в Западной Африке.

«Русал» ведет свою детальность в Гвинейской Республике с 2001 года, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. Имея бесценный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями, компания может оказать значительную помощь в сложившейся ситуации.