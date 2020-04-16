Москва, 16 апреля. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры государств обсудили ситуацию с коронавирусом в мире, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент высоко оценил действия китайских властей по борьбе с коронавирусом, позволившие стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Путин назвал усилия Пекина последовательными и эффективными. Путин осудил попытки обвинить Китай в неинформировании о коронавирусе.

«Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции», — говорится в сообщении Кремля.

Путин и Цзиньпин выразили уверенность, что тесное взаимодействие двух стран позволит успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы. Председатель КНР подчеркнул, что стратегическое сотрудничество РФ и Китая станет еще сильнее, пройдя испытание эпидемией. Он заявил о необходимости изучать новые, гибкие и разнообразные варианты сотрудничества Москвы и Пекина по профилактике, контролю и нормализации эпидемической ситуации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 16 апреля, 2,088 млн человек заразились коронавирусом по всему миру. Число погибших превысило 134 тысячи человек. В России число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 27938. За сутки выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.