Депутат Чернышев объяснил важность предложенной Путиным «антикризисной» ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин представил «антикризисную» ипотечную программу, в рамках которой до 1 ноября 2020 года можно будет взять кредит на жилье по ставке 6,5% годовых. По мнению члена думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Михаила Чернышева, это своевременная и необходимая мера поддержки строительной отрасли.

На совещании по поддержке строительной отрасли, состоявшемся в четверг в режиме онлайн-конференции, президент Владимир Путин заявил, что «на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие секторы», а потому правительство в обязательном порядке поддержит строительный комплекс.

Одной из мер поддержки станет специальная льготная ипотечная программа, которая будет запущена в ближайшее время и позволит россиянам с помощью государства улучшить свои жилищные условия.

«Ставка составит 6,5%. Все, что выше, будет субсидироваться государством. Льготная ставка будет действовать весь срок кредита, за такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года», — сказал глава государства.

Взять «антикризисную» ипотеку можно будет на новое жилье комфорт-класса стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Москве и Петербурге.

«Это очень хорошее, правильное и своевременное решение, — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышев. — Оно стимулирует людей брать ипотеку, несмотря на режим самоизоляции и то, что будет после него. А те, кто говорил, что из-за кризиса ипотека подорожает, теперь вынуждены взять свои слова обратно. Государство не только не допустило этого, но и решило сделать так, чтобы ставка по ипотеке снизилась в сложнейших для экономики условиях».

Депутат Госдумы объяснил, что в период экономического кризиса очень важно поддерживать строительную отрасль, потому что она дает работу другим сферам деятельности.

«Строительство задействует большой круг самых разных направлений. Есть стройка — работают подрядчики. Люди покупают жилье — развивается сфера услуг и так далее», — объяснил Михаил Чернышев.

Парламентарий не исключил продления льготной ипотечной программы и после 1 ноября.

«Все будет зависеть от состояния экономики. Правительство внимательно следит за происходящим и оперативно вносит коррективы в решения, принятые ранее», — добавил Чернышев.

Ранее в интервью ФАН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему власти РФ не раздают деньги пострадавшему от COVID-19 бизнесу. Фактически он предсказал, что российское правительство поддержит сферу строительства и приобретения жилья.