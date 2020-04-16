Европарламент рассмотрит вопрос о размещении миротворцев на границе Украины и России

Брюссель, 16 апреля. Депутаты Европарламента предложили разместить международные миротворческие силы на границе Украины и России.

Депутаты Европарламента подготовили проект доклада, который может быть одобрен Еврокомиссией в мае 2020 года. Документ предлагает сформировать международные миротворческие силы и разместить их вдоль украинско-российской границы. Предполагается, что миротворческие силы будут оказывать помощь в разминировании и подготовке к местным выборам. Кроме того, они должны обеспечить свободный доступ для гуманитарных организаций.

В ближайшее время проект доклада будет вынесен на рассмотрение Комитета по иностранным делам Европейского парламента, после чего может быть одобрен Еврокомиссией.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.

С 2015 года украинские власти добиваются введения миротворческих сил ООН на территорию Донбасса. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поддерживает идею размещения миротворцев ООН на Украине, однако они должны выполнять функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В Киеве считают, что миссия ООН должна иметь больше полномочий и размещаться на всей территории Донбасса.