В Донбассе прошел первый в 2020 году обмен пленными

За несколько дней до Пасхи в Донбассе состоялось событие, к которому стороны конфликта готовились еще с начала января. Между ЛНР, ДНР и Украиной прошел первый в этом году обмен пленными. Съемочная группа Федерального агентства новостей наблюдала за процессом в Луганской Народной Республике.

Рано утром журналисты собрались возле Луганского СИЗО откуда и должны были отправиться к линии соприкосновения в районе города Счастье, где был запланирован обмен.

«Сегодня выполняется договоренность, достигнутая в рамках заседания контактной группы. Мы передаем Украине одиннадцать человек, а забираем семь человек. В результате верификации, которая была проведена в рамках видеоконференции, один человек, который раньше обращался к нам за помощью, подтвердил свой отказ от участия в обмене. Все необходимые мероприятия по процессуальной очистке со стороны ЛНР выполнены. Мы рассчитываем, что такие же обязательства в соответствии с достигнутыми договоренностями будут выполнены и со стороны Украины», — отметила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.

Перед обменом пленные смогли встретиться с представителями Международного комитета Красного Креста. Общение было конфиденциальным, однако известно, что все сторонники Киева в очередной раз подтвердили готовность участвовать в процедуре.

На месте представители сторон конфликта сверили списки. Руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева передала документы, подтверждающие выполнение обязательств по процессуальной очистке лиц, которая обязательна перед подобной процедурой. Все прошло по плану, но три человека по семейным обстоятельствам решили остаться на украинской стороне. В итоге в ЛНР вернулись четыре человека, из них двое — гражданине России.

«Мы передали украинской стороне 11 человек. В результате опроса лиц, которые должны были быть переданы Луганской Республике, три человека добровольно изъявили желание остаться на украинской стороне», — рассказала Ольга Кобцева.

По приезду на территорию ЛНР, представители МККК предоставили освобожденным гуманитарную помощь в виде одежды и обуви. Теперь бывшие пленные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отправятся на двухнедельную самоизоляцию.