Артем Кривда назвал минус дизайнерских масок от коронавируса

Санкт-Петербург, 16 апреля. Известный дизайнер Артем Кривда, который владеет собственным брендом одежды, прокомментировал идею выпуска дизайнерских масок от коронавируса.

Он отметил, что некоторые производители одежды в Китае и в Южной Корее уже начали осваивать данное направление. К осени это станет основным мировым трендом.

«В осенних коллекциях все бренды выпустят маски. Но их минус — это больше аксессуар, чем защита от вирусов», — пояснил Кривда, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Дизайнер отметил, что эпидемия коронавируса очень сильно ударила по бизнесу. Из-за самоизоляции россияне перестали совершать покупки, а ситуация с арендой помещения все еще остается неясной. По словам Кривды, многие иностранные бренды пытаются перейти на онлайн-продажи, однако в России эта сфера развита не так хорошо. Плюс россияне привыкли покупать одежду, выбирая ее в магазине. Поэтому даже большие скидки и полностью бесплатная доставка по всей России не могут исправить положение. Гость пресс-конференции отметил, что продажа одежды упала на 80%.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.