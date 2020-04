Террористы ПНС убили детей генерал-майора ЛНА при захвате Сабраты

Сабрата, 16 апреля. Арабское издание Alsaaa24 сообщило, что боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС), захватившие под командованием турецких военнослужащих Сабрату, убили сыновей военачальника Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Омара Абдель Галиля.

Гибель детей Галиля арабским журналистам подтвердили близкие к семье источники. Один из сыновей генерал-майора — Ашраф, погиб во время воздушных авиаударов турецких беспилотников. Второй, Ахмед, был ранен, когда сражался с террористами ИГИЛ1 и «Аль-Каиды»1 (обе террористические организации запрещены в РФ), которые выступили во время захвата города вместе турецкими и сирийскими наймитами, а также группировками ПНС. Во вторник, 14 апреля, Ахмед скончался от полученных во время боя сражений.

Напомним, террористы незаконно удерживающего ливийскую власть «правительства» Файеза Сарраджа напали на несколько западных городов Ливии в понедельник, 13 апреля. Командовали разрозненными группировками турецкие военнослужащие, которых, помимо боевиков ПНС, поддерживали выпущенные ими же из-под стражи джихадисты. Таким образом, при захвате таких городов, как Сабрата и Сурман, на стороне сил Сарраджа выступали члены различных исламистских и террористических организаций, запрещенных во всем мире.

В этот же день, 13 апреля, с официальным заявлением выступил «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага, который заверил жителей западного региона Ливии, что обеспечит им безопасность и комфортные для нормальной жизнедеятельности условия. Однако уже 14 апреля Ливийская армия предоставила мировому сообществу факты, нивелирующие все обещания Башаги.

14 public executions in sorman now by #GNA extremists

Lead by Abu Aubida Alzawi him self . pic.twitter.com/p34PQcYzFz