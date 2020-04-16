Гусев призвал привлечь к ответственности сеющую панику «Новую газету»

Москва, 16 апреля. Либеральное издание «Новая газета», спекулирующее на страхах россиян, нужно привлекать к ответственности за распространение фейков, в том числе о коронавирусе. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Гусев.

Антироссийское, согласно Классификатору СМИ, издание всеми силами старается подогреть интерес аудитории, не гнушаясь при этом публикацией заведомо ложной информации. Яркий пример — фейк о ситуации с коронавирусом в Чечне, которую «Новой газете» в итоге пришлось удалить по требованию Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ.

Примечательно, что публикация материала, основанного на недостоверных данных, совпала с резким скачком посещений сайта издания. Согласно информации с LiveInternet, фейк о Чечне существенно увеличил трафик «Новой газеты».

Политолог Гусев уверен, что необходимо не просто блокировать сомнительные материалы, но и привлекать к ответственности издание, наживающееся на страхах россиян и сеющее панику. Он напомнил о недавно принятом Госдумой законе, направленном на ужесточение ответственности за распространение фейков.

«В то время, когда нужно успокаивать панику, не допускать ее, сохранять спокойствие и быть максимально аккуратным – если кто-то хочет хайпануть, то пусть за это ответит по всей строгости закона», — призвал он в комментарии «Политике Сегодня».

Публицист и политолог Армен Гаспарян тоже считает, что бороться с «Новой газетой» можно только заявлениями из прокуратуры. По его словам, для либерального издания сведение личных счетов с властями Чечни важнее правды, а, значит, оно и дальше будет публиковать фейки.

«Новую» интересует идеология. Их интересует борьба, которую они ведут с руководством Чеченской Республики с момента начала контртеррористической операции, то есть с конца 1999 года», — констатировал Гаспарян.

Федеральное агентство новостей ранее провело расследование о теневых доходах главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Оказалось, что старшая дочь Ксения благодаря связям отца быстро поднялась по карьерной лестнице и с 2017 по 2019 год заработала около 40 миллионов рублей.

При этом гражданская жена Муратова Ирина Столярова, которая нигде официально не работает, имеет недвижимость на сумму около 350 миллионов рублей, хотя ее официальный доход с 2012 по 2018 год составил 256 тысяч рублей. Деньги на элитные квартиры и дома Муратов получал за публикацию заказных материалов.

Известно, что публикация заказного материала в «Новой газете» стоит ни много ни мало два миллиона рублей.