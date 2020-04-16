Вассерман считает, что россияне поддержат решение Путина перенести парад Победы

Москва, 16 апреля. Известный российский журналист и публицист Анатолий Вассерман считает, что большая часть граждан страны правильно поймет решение главы государства Владимира Путина о переносе парада Победы.

Анатолий Вассерман прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление российского лидера Владимира Путина о том, что мероприятия к 75-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне будут перенесены с 9 мая на более поздний срок.

«Надо сказать, что специалисты примерно неделю назад отметили, что у нас есть еще одна, так сказать, запасная дата парада Победы, — напомнил Вассерман — Это 24 июня. То есть годовщина того самого Парада Победы (1945 года. — Прим. ФАН), где и принимали участие реальные победители».

75 лет назад, как напомнил собеседник ФАН, по Красной площади прошли по одному полку от каждого из десяти фронтов плюс полки от авиации и военно-морского флота.

«Естественно, как только стало ясно, что исходная дата парада (9 мая 2020 года. — Прим. ФАН) под угрозой, сразу же возникла идея воспользоваться вот этой «запасной» датой, — сказал политолог. — И наш президент, на мой взгляд, доказал всему миру, что, во-первых, он уважает историю. Но не меньше уважает текущий ход событий и обращает на него внимание».

Вассерман также выразил уверенность что большая часть граждан Российской Федерации правильно поймет решение главы государства.

«В общем, я считаю, что 24 июня — это подходящая дата, тоже вписанная в нашу историю именно тем, что тогда отмечали нашу победу те, кто и делал ее своими руками и сердцами», — заявил эксперт.

Ранее Владимир Путин сказал, что риски, связанные с коронавирусной инфекцией, не дают ему права проводить подготовку к празднованию 9 мая. Поэтому все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены.

При этом глава государства заверил, что в нынешнем году обязательно будут проведены все мероприятия в честь дня Победы, как парад в Москве, так и марш «Бессмертного полка».