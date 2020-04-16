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Вассерман считает, что россияне поддержат решение Путина перенести парад Победы

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Вассерман считает, что россияне поддержат решение Путина перенести парад Победы

Москва, 16 апреля. Известный российский журналист и публицист Анатолий Вассерман считает, что большая часть граждан страны правильно поймет решение главы государства Владимира Путина о переносе парада Победы.

Анатолий Вассерман прокомментировал Федеральному агентству новостей заявление российского лидера Владимира Путина о том, что мероприятия к 75-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне будут перенесены с 9 мая на более поздний срок.

«Надо сказать, что специалисты примерно неделю назад отметили, что у нас есть еще одна, так сказать, запасная дата парада Победы, — напомнил Вассерман — Это 24 июня. То есть годовщина того самого Парада Победы (1945 года. — Прим. ФАН), где и принимали участие реальные победители».

75 лет назад, как напомнил собеседник ФАН, по Красной площади прошли по одному полку от каждого из десяти фронтов плюс полки от авиации и военно-морского флота.

«Естественно, как только стало ясно, что исходная дата парада (9 мая 2020 года. — Прим. ФАН) под угрозой, сразу же возникла идея воспользоваться вот этой «запасной» датой, — сказал политолог. — И наш президент, на мой взгляд, доказал всему миру, что, во-первых, он уважает историю. Но не меньше уважает текущий ход событий и обращает на него внимание».

Вассерман считает, что россияне поддержат решение Путина перенести парад Победы

Вассерман также выразил уверенность что большая часть граждан Российской Федерации правильно поймет решение главы государства.

«В общем, я считаю, что 24 июня — это подходящая дата, тоже вписанная в нашу историю именно тем, что тогда отмечали нашу победу те, кто и делал ее своими руками и сердцами», — заявил эксперт.

Ранее Владимир Путин сказал, что риски, связанные с коронавирусной инфекцией, не дают ему права проводить подготовку к празднованию 9 мая. Поэтому все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены.

При этом глава государства заверил, что в нынешнем году обязательно будут проведены все мероприятия в честь дня Победы, как парад в Москве, так и марш «Бессмертного полка».

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