Парад Победы перенесен, но состоится непременно. Андрей Союстов о решении Путина

Президент России Владимир Путин объявил о переносе подготовки к проведению военного парада на Красной площади с 9 мая на более отдаленный срок в нынешнем году в связи с пандемией коронавируса.

«Риски, связанные с эпидемией, пик которой еще не пройден, чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней — изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», — объявил вечером в четверг президент России.

Обозреватель Федерального агентства новостей Андрей Союстов объясняет, почему решение главы государства совершенно оправданно.

Треск ломающихся копий

Споры о точной дате проведения в 2020 году Парада Победы шли уже несколько недель — вплоть до сегодняшнего дня. Подчеркну, не об отмене праздника в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а о проведение парада на Красной площади именно 9 мая. В Интернете треск ломающихся копий стоял такой, что хоть паблики не открывай.

«Парад Победы не может не состояться. Отказ от его проведения станет показателем трусости!» — декларировали пикейные жилеты с командных высот своих диванов.

Так никто же не отказывается его проводить, возражали их оппоненты. Речь идет лишь о возможном переносе даты! Ветераны на Красную площадь из-за пандемии прийти никак не смогут, а без этого торжественное мероприятие в центре Москвы будет выглядеть странно, добавляли сторонники переноса.

Тем временем, поскольку приказа «Отставить!» не было, в Алабино продолжались тренировки парадных расчетов — с соблюдением всех необходимых в условиях эпидемии мер предосторожности. В небе рокотали «движки» самолетов-участников воздушной части парада. Минобороны РФ не только продолжало заниматься повседневной боевой учебой и авральной постройкой в регионах новых госпиталей, но и демонстрировало готовность провести парад на Красной площади при любых обстоятельствах. Только дайте приказ!..

А где-то в больницах врачи сбивались с ног, вытаскивая с того света инфицированных. А СМИ мрачно тиражировали растущие цифры тех, кого не удалось спасти.

7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что пожилые люди входят в группу риска из-за коронавируса, и поэтому Парад Победы 9 мая может пройти без ветеранов. Более того, динамика распространения инфекции в столице и масштаб ограничительных мер подводили к выводу: если парад и состоится в День Победы, то вообще без зрителей на Красной площади!

Точки над «i» расставлены

В том, что парад нужен в силу тысячи и одной причин, никто не сомневался. Сомнений в том, что парадные «коробочки» и колонны военной техники способны пройти по брусчатке Красной площади вопреки любому вирусу, тоже ни у кого не было.

Сомнения касались другого — самой рациональности проведения Парада Победы «любой ценой» 9 мая в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Чисто психологически перенести парад на другую дату было крайне сложно. Полагаю, именно из-за этого Кремль откладывал решение до последнего. По той же самой причине все вздохнули с облегчением, когда роль инициаторов переноса парада взяли на себя те, кого ни один вменяемый человек не посмел бы обвинить в трусости. Речь идет о руководителях российских ветеранских организаций, направивших 15 апреля соответствующее обращение Владимиру Путину.

В Кремле ответили, что подумают над таким предложением. Некоторые СМИ, в попытке бежать впереди паровоза, еще вчера опубликовали сообщения о том, что решение уже принято. Но сегодня Песков и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко фактически опровергли эту информацию, дав понять, что надо дождаться объявления решения Путина.

Страна сидела по квартирам в самоизоляции и ждала. В Алабино тренировались. В больницах спасали людей.

Неопределенность закончилась 16 апреля.

Полностью оправданно. Точка

Что ж, теперь, когда все точки над «i» расставлены, разберемся, насколько оправданно решение о переносе даты проведения Парада Победы на более отдаленный срок.

Многие из оппонентов такого решения не раз апеллировали к знаменитому параду 7 ноября 1941 года. Мол, смотрите, даже когда линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от столицы, государство нашло в себе силы провести торжественный парад на Красной площади. Тогда это вызвало колоссальный моральный эффект среди военнослужащих и гражданского населения СССР: страна поверила в то, что Москва выстоит!

Спорить о значении парада в честь 24-й годовщины Октябрьской революции было бы глупо. Но, как мне кажется, попытка провести исторические параллели между ноябрем 1941-го и грядущим маем 2020-го явно надуманна.

Да, сейчас наша страна находится в непростом положении из-за COVID-19. Но оно даже отдаленно не является столь же драматическим, как та ситуация, в которой к началу ноября 1941 года оказался Советский Союз. Ответ на вопрос «Выстоит ли Москва?» сейчас совершенно однозначный. За ненадобностью он даже не озвучивается.

Стоит ли при таких обстоятельствах идти на экстраординарные меры, организуя в текущем году проведение Парада «во что бы то ни стало» именно 9 мая? Рационально ли вообще проведение главного парада страны с пустыми трибунами на Красной площади — без ветеранов, зрителей и иностранных гостей, но с соблюдением повышенных мер противоэпидемиологической безопасности и отвлечением медперсонала и сил войск РХБЗ в самый разгар пандемии?

Изменится ли великое и сакральное для России значение парада, если он в 2020 году пройдет, например, 24 июня — в день проведения Парада Победы в 1945 году? Или в начале сентября, в день окончания Второй мировой войны?

Нет, не изменится. На это прямо указывает обращение к президенту России со стороны руководителей российских ветеранских организаций — от тех людей, которые о цене победы и значении посвященного ей парада знают не понаслышке.

Все это означает, что в сложившихся обстоятельствах решение о переносе проведения Парада Победы на более отдаленный срок полностью оправданно.

«Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году. Будет и парад в Москве, и марш Бессмертного полка», — пообещал стране президент.

Наберемся терпения. Во время Великой Отечественной войны победу пришлось ждать четыре года. Нам ждать куда меньше. Справимся!