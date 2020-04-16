Путин перенес все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы

Москва, 16 апреля. Президент РФ Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы 9 мая и перенес все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета безопасности.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая», — заявил Путин.

Президент РФ поручил изменить график и перенести подготовку к параду Победы, а также отложить все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы.

Путин также обратился к участникам акции «Бессмертный полк», подчеркнув, что разделяет их чувства. Власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу, добавил глава государства.

Путин выразил уверенность, что 9 Мая будет отмечаться в каждой семье, несмотря на отмену массовых мероприятий. Путин добавил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут позже в 2020 году, который весь объявлен Годом памяти и славы.

Ранее российские ветеранские организации обратились к президенту России с просьбой перенести парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В качестве возможной даты переноса парада Победы называлась дата 24 июня — день, в который в 1945-м году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова».