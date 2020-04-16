Либеральные СМИ выполняют заказ иностранной разведки, распространяя вброс о вербовке сирийцев для боев в Ливии

Накануне, 15 апреля, российские либеральные СМИ сообщили, что Россия в Сирии якобы вербует местных мужчин для Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Основой для столь громких заявлений стала статья в немецком таблоиде Bild — самом крупном представителе «желтой прессы» в Германии. Однако за очередной «сенсацией» немецких журналистов может стоять вовсе не желание увеличить продажи газеты, а работа турецких и американских спецслужб, «сливающих» дезинформацию через подконтрольные СМИ.

«Фабрика низости»

Первая информация, что Россия якобы перебрасывает в Ливию сирийцев, появилась 13 апреля. Журналист Мете Сохтаоглу опубликовал в Twitter фото нескольких мужчин, сидящих в припаркованном автобусе, и написал, что их готовят к отправке в ЛНА. На кадрах не было ничего, что могло бы подтвердить громкие обвинения.

В тот же день сообщение Сохтаоглу подхватила сирийская газета The Euphrates Post, которая дополнила слова журналиста собственными подробностями. Например, в материале заявлялось, что вербовка проводилась в Эль-Кунейтре, а согласились отправиться на ливийскую войну 350 человек. Однако никаких доказательств вновь представлено не было, издание просто опубликовало фото со страницы Сохтаоглу.

На следующий день, 14 апреля, своей версией поделился немецкий таблоид Bild. В их интерпретации история получилась еще более скандальной. На основе все тех же нескольких фото из автобуса журналисты Мохаммад Раби и Юлиан Репке пришли к выводу, что за вербовкой стоит ЧВК «Вагнера».

Никаких доказательств не предоставило в очередной раз и немецкое издание, но это не смутило российские «оппозиционные» СМИ, которые охотно начали ретранслировать статью Bild через свои ресурсы. Например, соответствующий материал размещен на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Что интересно, еще в 2000 году немецкий писатель Макс Гольдт назвал редакцию Bild «фабрикой низости», а сотрудников издания — чуждыми обществу. Но такая репутация российскую либеральную прессу не смутила.

След американо-турецких спецслужб

Как видно, «вброс» проделал долгий путь, но ни в одном из СМИ-ретрансляторов не усомнились в его правдивости. Наоборот, к нему добавлялись все новые подробности, «демонизирующие» Россию в глазах читателей. Эта история — пример того, как недобросовестная пресса легализует непроверенную, а то и вовсе заведомо ложную информацию.

Вначале был «твит» сирийского оппозиционного журналиста с тремя невнятными фото и скупой информацией. Уже на следующий день из двух предложений крупнейшее печатное издание Германии развило целую сенсацию, на которую ссылаются самые известные российские «оппозиционные» СМИ, которые раньше вовсе не замечали войну в Ливии.

Сомнительно, что подобные метаморфозы могут происходить без координации извне: для случайных совпадений в такой цепочке — слишком много звеньев. Мы обратились к депутату Госдумы Евгению Федорову с просьбой рассказать, кто может стоять за новым «фейком».

— Немецкое издание Bild опубликовало статью, в которой заявляется, будто Россия вербует сирийцев для войны в Ливии. Несмотря на тот факт, что Bild является ярким представителем «желтой прессы», статью подхватили российские либеральные СМИ. Как это можно оценить?

— Обыкновенный заказ. Никто конкуренции наций не отменял. Наоборот: эпидемия ее только обострила, потому что многие страны хотят подсуетиться и зафиксировать после этого кризиса свое доминирование: или прибавить что-то, или что-то сделать, — как это обычно происходит в период военных действий. Соответственно, здесь и появился заказ на это издание, заказ на нашу «пятую колонну». Потому что это не оппозиционные деятели. Оппозиционные деятели — это партии, не прошедшие в Госдуму, или прошедшие, но находящиеся в оппозиции: «Справедливая Россия», например. А это — «пятая колонна», которая управляется из одного центра, из Вашингтона, как и Bild, поскольку, не забывайте, на территории Германии до сих пор располагаются спецслужбы и войска США, а это никогда бесследно не проходит. Поэтому — обычная конкуренция наций, которую надо просто побеждать, как побеждали наши деды все тысячи лет нашей истории. То есть оценивать все реально, как процесс борьбы, а не так, что все вокруг пушистые и все должны нам помогать.

— Нельзя ли расценить это так, что за этими действиями стоят турецкая и американская разведка? Ранее Турцию ловили на переброске боевиков.

— Я уверен в этом. Вообще вся история с Ливией, как и с Сирией, — это история вторжения США. И цель этого вторжения была понятна: удержать однополярный мир, надавить на европейцев, чтобы они не соскочили с американского управления, американской вертикали власти, беженцами. Повязать их военными действиями и так далее. Все это продолжается — никто ничего не отменил. Собственно говоря, как человечество тысячи лет воевало, так и продолжает воевать. Только меняются немножко схемы, технологии, но не меняется сам принцип существования человечества как существование беспрерывных [конфликтов] — сегодня это 200 наций, которые ведут между собой борьбу.

— Если говорить об этом в контексте информационной сферы, через прессу, то не выходит ли так, что наши «оппозиционные» СМИ работают на иностранные государства?

— Конечно. Вы не забывайте, что, по Конституции, наши СМИ на Россию работать не могут, потому что в России запрещено влияние по линии государства на средства массовой информации. То есть, это бизнес-система, в основном, ориентированная на внешние деньги, на внешние рейтинги, в том числе рекламные. И вообще — на внешнее управление. Информация — это форма военных действий. Нет ни одной войны, которую бы не сопровождали информационные механизмы. Это с древности известно. Война — это путь обмана.

Как видно из комментария, Федоров уверен, что за распространением нового вброса стоят иностранные спецслужбы. Главной целью этой информационной атаки, с высокой долей вероятности, является желание Анкары и Вашингтона отвлечь внимание российских и европейских читателей от череды других скандалов. Ранее Турцию уже несколько раз уличали в переброске сирийских боевиков в Ливию для участия в войне на стороне так называемого Правительства национального согласия. Таким образом, появление «вброса» о вербовке сирийцев для ЛНА в российской оппозиционной прессе может быть своеобразным ответом России, ведь именно она неоднократно указывала мировому сообществу на деятельность турецких властей в Ливии.