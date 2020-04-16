Коронавирус выявили во всех регионах России

Горно-Алтайск, 16 апреля. Коронавирусная инфекция выявлена на Алтае, эта республика до сегодняшнего дня оставалась последним регионом России, где не было зафиксировано ни одного случая заражения. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

«Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона», — говорится в сообщении.

Предыдущим регионом, в котором обнаружили коронавирус, была Чукотка. COVID-19 нашли у мужчины, который в конце марта вернулся из Москвы.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже практически все страны мира. Ее жертвами стали свыше 135 тысяч человек, заразились более двух миллионов.

Сильнее всего пострадали в Европе Италия, Испания, Германия и Франция, а за ее пределами — США, где президент Дональд Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия».

В России, по последним данным, число заболевших превысило 27 тысяч, около 2,3 тысячи человек выздоровели, 232 скончались. Регионы перешли на режим самоизоляции.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова предупредила, что пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, могут столкнуться с опасными последствиями болезни для мозга и легких.