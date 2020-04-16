Инфекционист оценила прогноз Малышева о пике коронавируса в РФ

Москва, 16 апреля. Россия еще далека от прохождения пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг заявил врач врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, пик, вероятнее всего, придется на июнь или июль.

Пока же число заболевших неуклонно растет. На сегодняшний день в России зарегистрировано 27,9 тыс. заболевших (рост на 3,5 тыс. за сутки).

Отметим, что с прогнозом о том, что пик заболеваемости придется на лето, согласны не все специалисты. Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, выступая в эфире радио Sputnik, отметила, что пока строить какие-либо рано.

«Пока непонятно, как будет расти эпидемия в течение недели. С учетом того, как она развивалась в Китае и европейских странах, минимум два месяца дается от первых случаев до пика заболеваемости. Что касается пика заболеваемости в июне-июле, то мне кажется, что это затянутый прогноз. Я склоняюсь к тому, что это пик все-таки будет к середине мая, потом плато, и затем снижение. Но это очень осторожный прогноз», — пояснила она.

Вспышка коронавируса впервые произошла в конце прошлого года в Китае. Предположительно источником инфекции были летучие мыши, которых в КНР принято употреблять в пищу. Ученые полагают, что вирус мутировал в этих животных и стал опасным для человека.

Небывалая скорость распространения заразы, которая за несколько месяцев спровоцировала мировую пандемию, объясняется несколькими факторами: отсутствием иммунитета к новому типу коронавируса, отсутствием вакцины, высоким уровнем глобализации, поздним реагированием многих стран на угрозу и трудностью диагностики. Заболевание имеет симптомы обычной простуды, а в некоторых случаях и вовсе протекает без симптомов. Основными очагами коронавирусной инфекции являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай.