Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 16 апреля.

Противники этой процедуры настаивают, что перекапывание лишь впустую забирает время и силы человека. Дачникам объяснили, почему не стоит перекапывать огороды.

Музыкальный критик не может найти лекарство от своего недуга. Задыхающийся Соседов пожаловался, что врачи не могут ему помочь.

В Великий четверг принято тщательно мыться, печь куличи и красить яйца. Освящение пасхальных блюд пройдет вне храмов. Чистый четверг 2020: подготовка к Пасхе, традиции и обряды, рецепт кулича, что нельзя делать.

США играют в «лицемерные игры», когда говорят о гипотетической угрозе своим спутникам в космосе от испытаний российских ракет. Баранец рассказал, как Россия ответит на «лицемерные игры» США в космосе.

Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 27938. За сутки выявлено 3448 новых случаев заражения в 78 регионах. Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3448 за сутки.

Николай Малышев заявил, что число заболевших постоянно увеличивается. Инфекционист рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России.

По словам главврача больницы им. Боткина Дениса Гусева, есть три главных критерия, которые влияют на течение COVID-19. Главврач Боткинской больницы назвал три фактора, провоцирующих тяжелое течение COVID-19.

Юрист Елена Лукаш заявила, что на ключевые посты в украинских государственных корпорациях пришли иностранцы. На Украине пожаловались на «оккупацию» страны иностранцами.

Телеведущая Настя Ивлеева высмеяла певицу Ольгу Бузову за фото в ванной, наполненной лапшой быстрого приготовления. Ивлеева жестко спародировала Бузову после купания в «Дошираке».

Они отмечают, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и «не провоцировал Россию». ВМС США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35.