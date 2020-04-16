Минобороны РФ рассказало, как курсанты военного училища в Тюмени заразились коронавирусом

Тюмень, 16 апреля. Вспышка коронавируса произошла в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, где опасную инфекцию подхватили 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник. Об этом в четверг заявило Министерство обороны России.

Все заразившиеся помещены на карантин. По информации ведомства, зараза была занесена извне третьими лицами.

«По результатам предварительного разбирательства установлено, что причиной инфицирования стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища», — пояснили в Минобороны.

Примечательно, что ни у кого из заразившихся нет симптомов заболевания органов дыхания, а температура тела у всех пациентов в пределах нормы. У остальных 353 курсантов училища тесты показали отрицательный результат. В учебном заведении регулярно проводится проверка состояния людей и дезинфекция помещений, передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что первый случай коронавируса выявлен в Звездном городке Московской области, где располагается Центр подготовки космонавтов. В России на сегодняшний день зарегистрировано 27,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 3,4 тыс. в сутки). При этом 2,3 тыс. человек выздоровело, 232 скончалось.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.