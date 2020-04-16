Госдума 17 апреля рассмотрит законопроект об освобождении от НДФЛ выплат медикам

Законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом, в Госдуме рассмотрят 17 апреля. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Также будут вноситься изменения в налоговое законодательство. Мы выносим на рассмотрение предложение президента о необходимости отмены налога на доход [физических лиц]. Речь идет о надбавках врачам, медперсоналу — эти доплаты мы предлагаем в рамках законодательного решения освободить от уплаты НФДЛ», — сказал спикер Госдумы.

Первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков в комментарии ФАН также сообщил, что инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке.

«Безусловно, заявленные стимулирующие выплаты в размере 80, 50 и 25 тысяч рублей для врачей, среднего и младшего медперсонала за работу с больными коронавирусом должны быть «чистыми». Нельзя допустить, чтобы государство одной рукой давало материальные стимулы тем, кто сегодня «на передовой» пандемии спасает жизни людей, а потом часть выплат забирала обратно в виде налогов», — сказал Ремезков.

15 апреля президент России Владимир Путин дал поручение министру финансов Антону Силуанову внести необходимые поправки в нормативно-правовую базу и освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) дополнительные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.

По состоянию на 16 апреля в России зарегистрировано 27938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.