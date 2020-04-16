Черный передел: как террористы и Турция уживаются в Идлибе. Колонка Комиссара Яррика

Сирийская провинция Идлиб вновь стала ареной противостояния протурецких боевиков и террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам». В то время, как ХТШ грозит Анкаре отрезанными головами турецких солдат, Турция продолжает подминать под себя занятые боевиками территории. О том, как развивается ситуация в Идлибе и как в результате передела сфер влияния боевики оказались под турецким протекторатом – рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

В публикации использованы материалы аналитического Telegram-канала «Рыбарь».

Обстановка в контролируемых боевиками районах провинции Идлиб продолжает накалятся. Боестолкновения 10-12 апреля между группировками «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийской национальной армией», когда подконтрольные Анкаре боевики совместно с турецкими коммандос убили одного из лидеров ХТШ Абу Зейд Джидари, по всей видимости, были только началом. Ситуация начинает приобретать все более лихой и закрученный характер с каждым днем.

Охота на боевиков

14 апреля в ходе борьбы за передел территории провинции Идлиб, в районе деревни Кафр-Таала боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» взяли в плен 8 членов группировки «Фейлак аш-Шам», которые были причастны к гибели полевого командира террористов. В ответ на это боевики протурецких группировок, основу которых составляли «Фейлак аш-Шам», при поддержке сил специальных операций Турции, совершили серию терактов в окрестностях Кафр-Тахарим против членов «Хайят Тахрир аш-Шам».

A terrorist called "Abu Bakr Hritan" was assassinated by an explosive device inside his car in the town of Kafr Takharim, north of #Idlib.

He was the legitimate official of the #Nusra_Front - #AlQaeda Organization in the Levant, the judge in Salqin town. pic.twitter.com/MEAjhiomk1 — Ibrahim Muhammad (@IbrahimDSY1) April 14, 2020

В результате их «работы» были уничтожены полевой командир ХТШ Абдулла Турки и шариатский судья банды Абу Бакр Халяби. Впрочем, под раздачу попали и мирные жители поселка – среди пострадавших числятся двое детей.

Чтобы хоть как-то загладить ситуацию, боевики ХТШ выпустили из-под стражи высокопоставленного члена «Сирийской национальной армии» и нескольких его подопечных, о чем сообщил портал Al Nour. Однако данные меры – лишь капля в море: на местах в Идлибе продолжается черный передел, и ни верхушка боевиков, ни турецкие покровители не в состоянии удержать регион от мелкой подковерной грызни.

Голову с плеч!

На днях боевики решили в открытую угрожать турецким силам в Идлибе. Как сообщили наши коллеги из редакции аналитического Telegram-канала «Рыбарь», боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» распространили в Twitter видеообращение последователей, предположительно снятое у города Найраб. По информации военных аналитиков, видео появилось в Сети в то же время, когда боевики столкнулись с турецким военным патрулем. Боевик на видео, радуясь выводу турецких войск с одной из позиций, обещает, что будет обезглавливать военнослужащих, которые проводят патрулирование в указанном регионе по трассе М-4, часть которой все еще удерживают террористы.

#HTS jihadists saying to the turkish soldiers in #idlib that they will behead them with the help of allah....



Let them kill each other... pic.twitter.com/tcofaKnenD — Delaleee (@delaleeeeeee) April 15, 2020

Впрочем, «мгновенная карма» все же настигла неудавшихся охотников за головами турецких военных – причем из собственной же группировки. Как передавал впоследствии «Рыбарь», «Хайят Тахрир аш-Шам» официально объявила, что боевиков, записавших оскорбительное видео в адрес турок, подвергли аресту. Между двумя сообщениями – не менее девяти часов разницы…

Выводы можно сделать самостоятельно, но как факт – нужно понимать, что боевики ХТШ неоднородны в своем мнении относительно Турции и ее подручных. В то время, как боевики сознательно идут на конфронтацию с Анкарой, верхушка группировки старается всеми силами договориться с Турцией о поддержке. И похоже, договорилась – но не так, как ожидала…

Джихадисты, соединяйтесь!

14 апреля, как передает ливанское новостное агентство Al Masdar, «Хайят Тахрир аш-Шам» заявила о создании трех новых бригад. Количество боевиков во вновь сформированных бандгруппах неизвестно – однако предполагалось, что новые силы боевиков будут участвовать в новом широкомасштабном контрнаступлении на позиции сирийской армии.

Да, вы не ослышались: боевики ХТШ всерьез планировали новые боевые действия, в нарушение всех договоренностей Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ко всему прочему, «Тахрир аш-Шам» объявила об изменении своей структуры — теперь в названиях марионеточных группировок и формирований, которые были поглощены «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена в РФ) при слиянии в ХТШ, исчезнет слово «джейш» (армия) и появится слово «лива» (бригада). Масла в огонь подлили еще и активисты боевиков, которые на полном серьезе призывали комбатантов готовиться к наступлению.

Эндшпиль Анкары

Такая консолидация усилий не могла пройти незамеченной для Турции. 15 апреля стало известно, что «Хайят Тахрир аш-Шам» подписала соглашение с турецкой стороной об изменении системы правопорядка в Идлибе. В ближайшее время в Идлиб будут введены 5 тысяч боевиков подконтрольной Анкаре «Сирийской свободной полиции» («органы внутренних дел» боевиков), которые будут обеспечивать правопорядок. Назначения прокуроров и шариатских судей также будет происходить с ведома Турции. По сути, использовав боевиков в своих целях, Турция пытается подмять Идлиб под себя не только де-факто, но и де-юре.

Принимая во внимание динамику событий, все указывает на то, что передел сфер влияния над контролируемой территорией находится в самом разгаре. Более того, учитывая то, что к «разборкам» между боевиками присоединился турецкий спецназ на стороне СНА, можно предположить, что «Хайят Тахрир аш-Шам» для Турции стала отработанным материалом. Анкара попросту избавляется от ставших неудобными, в современных политических реалиях, военизированных подразделений с крайне сомнительной репутацией, а также стремиться усилить свое влияние в регионе.

Есть только одна проблема: не факт, что грелка, которую пытается порвать Турция, не даст сдачи гражданам эфенди…

1 Организация запрещена на территории РФ.