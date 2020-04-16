Доктор Мясников рассказал, как не заразиться коронавирусом

Москва, 16 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо максимально ограничить контакты с людьми. Кроме того, в период эпидемии коронавируса следует избегать массового скопления людей.

«Самый лучший профилактический совет — это не соприкасаться с себе подобными, потому что только от человека вы можете заразиться коронавирусом», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее количество носителей вируса во всем мире достигает более двух миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 137 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 232 человека скончались. Более 2,3 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в некоторых регионах России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.