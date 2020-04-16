Украинский священник в костюме «пришельца» напугал верующих

Киев, 16 апреля. Епископ Сокальско-Жовковский Украинской греко-католической церкви Михаил Колтун провел службу в онлайн-формате в крайне необычном виде. Священник выбрал для службы странный наряд с защитой от коронавируса.

Перед верующими Колтун предстал в очках, из-за которых не было видно глаз священника. Нижняя часть лица епископа была закрыта маской треугольной формы. Колтун объяснил свой наряд особенностями карантина.

Зрители онлайн-службы удивились такому облачению. Некоторые отметили, что служение проводится онлайн почти в пустом храме. Зрители не совсем поняли, «зачем на камеру такой маскарад».

Украинцы назвали костюм епископа «клобуком биозащиты», а самого священнослужителя — «пришельцем». Пользователи решили, что Колтун решил своим видом запугать верующих, чтобы они точно не приходили в храм на Пасху.

«Теперь в церковь точно никто на Пасху не придет. Страшно», — отметил комментатор.

«Это экспозиция, видимо, в рамках психотерапии», — предположил пользователь.

По данным на 16 апреля, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине составляет 4161, скончались 116 человек. Ранее глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил, что около 800 медицинских работников в стране заразились коронавирусом.