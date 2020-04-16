Беременная пациентка с коронавирусом скончалась в Дагестане

Махачкала, 16 апреля. Беременная девушка с коронавирусом скончалась в одной из больниц Республики Дагестан, сообщил осведомленный источник в медицинских кругах.

Девушке было 27 лет, она жила в Хасавюртовском районе и находилась на третьем месяце беременности. Причиной смерти пациентки стала двустороняя пневмония.

Медики напоминают, что беременные входят в группу риска по коронавирусу. Инфекция может спровоцировать осложнения у матери и плода.

В некоторых случаях вирус может привести к спонтанному аборту и летальному исходу для беременной, передает телеканал «360». В группу риска также входят пожилые люди — старше 65 лет. У них чаще всего болезнь протекает в тяжелой форме и вызывает обострение хронических заболеваний.

Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, в Республике Дагестан зафиксировали 154 случая заболевания коронавирусом, девять человек выздоровели, шесть скончались.

В регионах России ввели режим самоизоляции, власти призывают людей не выходить на улицу. Нерабочие дни продлили в стране до конца месяца, поскольку пик эпидемии коронавируса пока не пройден.