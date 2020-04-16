Доктор Мясников назвал самые безопасные регионы мира в период эпидемии коронавируса

Москва, 16 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал регионы мира, которые являются самыми безопасными в период эпидемии коронавирусной инфекции.

По его словам, коронавирус проявляет меньшую активность в зоне высокой солнечной активности. Доктор подчеркнул, что население стран Африки и государств, которые расположены вдоль линии экватора, менее подвержены заражению коронавирусом.

«Не будут болеть все те, кто живет в зоне высокой солнечной активности — та же Африка и страны вдоль экватора», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает более двух миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 137 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом, 232 человека скончались. Более 2,3 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.