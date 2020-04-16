Мишустин назвал меры поддержки пострадавших от пандемии. События дня. ФАН-ТВ

Новые меры поддержки экономики
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании рассказал о новых мерах поддержки экономики страны во время пандемии. Как заявил премьер, согласно поручениям президента России, в Госдуму уже внесли проект поправок в Налоговый кодекс, относительно налога на прибыль.
«Они, в частности, предполагают увеличение с 15 млн до 25 млн рублей суммы выручки, по достижения которой этот налог можно будет выплачивать раз в квартал, а не раз в месяц. И возможность рассчитывать налог, исходя из текущей прибыли, а не прибыли за предыдущий квартал. Бизнес сможет учитывать реальное положение дел, а не то, что было в прошлом году», — заявил Мишустин.
Помимо этого, Госдума рассмотрит поправку об освобождении от взимания НДС с выплат врачам, которые борются с распространением коронавируса. Также регионам хотят дать большую свободу маневра в поиске ресурсов для повышения уровня жизни людей.
«В частности, с начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого. Теперь они смогут занять средства на срок до трех лет. Также будут сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга. Об этом многие главы регионов просили правительство», — уточнил премьер.
Ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с указом президента, должны бесплатно обеспечивать лекарствами и медобслуживанием.
«Особенно важно в нынешней ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, уделять ветеранам самое пристальное внимание, позаботиться о том, чтобы они были обеспечены продуктами, лекарствами и всем необходимым. Я бы просил Минтруд совместно с главами субъектов Российской Федерации и общественными организациями подготовить такие предложения», — отметил Мишустин.
В Башкирии режим самоизоляции продлят
В Башкирии режим самоизоляции готовятся продлить до конца мая. Глава республики Радий Хабиров заявил, что это делается в целях профилактики коронавируса в регионе.
«Главы муниципалитетов, мое личное видение и основанное на том, что в мире происходит у нас. Настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель-май — это вот, как здрасте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», — сказал Хабиров на оперативном совещании.
По данным Минздрава, в Башкирии коронавирусом заболел 191 человек, пять скончались. С 9 апреля режим самоизоляции был ужесточен: детям запрещено выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет — с 18.00 до 10.00.
Вооруженное нападение на школу предотвращено
Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на школу в Красноярске. Они задержали подростка 2006 года рождения, который его готовил. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. В ведомстве подчеркнули, что по результатам экспертиз оружия, боеприпасов, иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение.