Мишустин назвал меры поддержки пострадавших от пандемии. События дня. ФАН-ТВ

Новые меры поддержки экономики

Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании рассказал о новых мерах поддержки экономики страны во время пандемии. Как заявил премьер, согласно поручениям президента России, в Госдуму уже внесли проект поправок в Налоговый кодекс, относительно налога на прибыль.

«Они, в частности, предполагают увеличение с 15 млн до 25 млн рублей суммы выручки, по достижения которой этот налог можно будет выплачивать раз в квартал, а не раз в месяц. И возможность рассчитывать налог, исходя из текущей прибыли, а не прибыли за предыдущий квартал. Бизнес сможет учитывать реальное положение дел, а не то, что было в прошлом году», — заявил Мишустин.

Помимо этого, Госдума рассмотрит поправку об освобождении от взимания НДС с выплат врачам, которые борются с распространением коронавируса. Также регионам хотят дать большую свободу маневра в поиске ресурсов для повышения уровня жизни людей.

«В частности, с начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого. Теперь они смогут занять средства на срок до трех лет. Также будут сняты ограничения на выпуск долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга. Об этом многие главы регионов просили правительство», — уточнил премьер.

Ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с указом президента, должны бесплатно обеспечивать лекарствами и медобслуживанием.