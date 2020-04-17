Малышева объяснила, кому точно нужно носить маски

В воздухе нет никакой концентрации микробов. Так телеведущая телепрограммы «Жить здорово» Елена Малышева прокомментировала Федеральному агентству новостей призыв МЧС к россиянам отказаться от ношения защитных масок на улице.

В ведомстве заявили, что ношение маски необходимо в условиях большого скопления людей, включая общественный транспорт и магазины, а также при уходе за больными инфекцией и при контакте с людьми, которые имеют первичные признаки заболевания.

«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — говорится в рекомендациях МЧС.

По словам специалистов, лучшей профилактикой против коронавируса станет ведение здорового образа жизни, который значительно повышает сопротивляемость организма к инфекции.

«Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — сказали спасатели.

В свою очередь, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила совет МЧС по нецелесообразности использования масок на улице, чтобы не заразиться коронавирусом.

«В воздухе нет никакой концентрации микробов. Это очень большие объемы. Маска на улице не нужна», — пояснила Малышева в беседе с ФАН.

При этом врач-терапевт напомнила, что защитные маски на самом деле не помогают здоровым людям избежать заражения инфекцией.

«Основной путь проникновения вируса – это нос и рот, а не глаза. Маски не защищают от вируса никого. Они защищают людей от того, что больной человек будет на них кашлять и чихать. В маске застревают капли мокроты, соплей и слюней. Их нужно носить человеку больному или тому, кто ухаживает за больным. Больному человеку нужна маска, чтобы не распространять инфекцию», — добавила телеведущая.

Ранее МЧС назвало важнейшие правила карантина во время эпидемии. Как указали специалисты, влажная уборка помещений с использованием средств дезинфекции значительно снижает риск заражения коронавирусом в период эпидемии. Также спасатели порекомендовали не выходить на улицу даже на короткий срок, а продукты и товары первой необходимости покупать с доставкой, избегая при этом контакта с курьером.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превышает два миллиона человек. От коронавируса погибло более 145 тысяч человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.