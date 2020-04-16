Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» разрушают инфраструктуру Идлиба в интересах Турции

В Сеть утекли фотографии, на которой террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) воруют опоры ЛЭП в Идлибе. Востоковед Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) рассказал, что боевики занимаются мародерством и уничтожением инфраструктуры на северо-западе Сирии в интересах Турции.

Мародерство стало традицией

Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии, на которой боевики без опознавательных знаков увозят несколько опор линии электропередач в районе горного хребта Джебель-эз-Завие на юго-западе сирийской провинции Идлиб.

#Suriye#Idlib militanları M4 otoyolu güneyindeki eletrik istasyonlarını ve direklerini yağmalayıp Türkiye sınırına taşıyor. pic.twitter.com/3rOvIvwDk0 — Muhammed Mehdi (@MuhammedMehdy) April 14, 2020

Отмечается, что перед тем как увезти, боевики демонтированные данные опоры ЛЭП, после чего погрузили их на грузовики. Согласно информации местных жителей, за кражей объектов энергичной инфраструктуры стоят члены вооруженной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ), имеющей тесную связь с Турцией.

Обратим внимание, что за боевиками ХТШ уже давно закрепилась репутация мародеров. Федеральное агентство новостей ранее рассказывало, как члены этой вооруженной действовали в Маарет ан-Наасане, расположенного на юге Идлиба. Сразу несколько полевых командиров боевиков, конкурируя между собой, организованно разграбляли население и местные объекты инфраструктуры начиная с 2019 года.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, чего добиваются боевики, разрушая инфраструктуру в Идлибе.

Дестабилизация ситуации в Идлибе

По словам собеседника ФАН, кража опор ЛЭП — это далеко не первый случай подтверждения разрушительных действий боевиков ХТШ в Идлибе, которые следует характеризовать как диверсионные, так как они направлены на разрушение всей инфраструктуры провинции.

«Разрушая энергетическое снабжение северо-запада Сирии, боевики хотят дестабилизировать ситуацию в провинции. Кроме того, подобными действиями боевики ХТШ хотят закрепить свой контроль над Идлибом и стать доминирующим вооруженным формированием в провинции среди тех, кто поддерживаются Турцией», — говорит востоковед.

Преступления как источник дохода

Как замечает Борис Долгов, мародерство является очень важным для боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», поскольку это один из основных способов финансирования группировки.

«Кроме грабежей, убийств и так далее, мы видим также принуждение жителей Идлиба вступать в группировку, что не раз подтверждалось. Были и случая конфликтов с группировками, которые хотели прекратить противостояние с правительственными силами. Тогда ХТШ препятствовало этому, оказывая различное давление. Все это подтверждает желание ХТШ быть доминирующей силой в Идлибе», — считает собеседник ФАН.

Турецкое прикрытие

Согласно сведениям от местных жителей, украденные боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» опоры ЛЭП перевозились на грузовиках по трассе М4, где расположены турецкие наблюдательные пункты и военный контингент. Однако ни на одном из опорных пунктов, вопросов к боевикам не возникло – турки свободно пропускали членов вооруженного бандформирования.

«Турецкие военные не реагируют на такие случаи потому, что Турция поддерживает «Хайят Тахрир аш-Шам» и готова закрывать глаза на все преступления боевиков. Надо признать и то, что действия ХТШ соответствуют интересам Анкара, поскольку ей выгодно усиление связанных с ней боевиков в Идлибе. «Хайят Тахрир аш-Шам» полностью зависит от Турции: Анкара вооружала, финансировала и прикрывала боевиков политически и дипломатически. Поэтому можно сказать, что действия боевиков – это отражение политики турецкого руководства», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.