Москва, 16 апреля. Президент РФ Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу, по которой можно будет взять жилье комфорт-класса по ставке 6,5%.

«Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль», — заявил Путин в ходе совещания по ситуации в строительной индустрии.

По словам президента РФ, в рамках этой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге.

Глава государства подчеркнул, что пониженная ставка по кредиту будет действовать весь срок выплаты. Обратиться за такой ипотекой можно до 1 ноября текущего года. Путин поручил правительству обеспечить скорейший запуск программы. В 2020 году на ее реализацию будет направлено 6 млрд рублей, добавил президент РФ.

В рамках совещания Путин пообещал поддержку строительному комплексу, назвав его локомотивом экономики. Глава государства попросил глав регионов учитывать специфику строительной отрасли, а также необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах.