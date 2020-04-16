Доктор Мясников рассказал, сколько человек могут погибнуть от коронавируса по всему миру

Москва, 16 апреля. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что за год от коронавируса может погибнуть порядка 1,5 миллиона человек. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

«В течение двух лет от кроронавируса погибнут 2,5 миллиона человек», — отметил доктор.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более двух миллионов человек. От коронавируса погибло более 137 тысяч человек.

В России зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 232 человека умерли. Более 2,3 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.