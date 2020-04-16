Режим повышенной готовности в Свердловской области будет бессрочным

Екатеринбург, 16 апреля. Режим повышенной готовности, введенный в Свердловской области из-за распространения коронавирусной инфекции, будет бессрочным, то есть действовать до особого указа о его отмене. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев.

В области ранее установили режим повышенной готовности и самоизоляции, который должен был завершиться 20 апреля. Власти, как рассказал Куйвашев, следили за изменением обстановки, рекомендациями санитарных врачей. И хотя ситуация контролируемая, она далека от благоприятной, добавил глава региона.

«Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно. Это значит, что действовать он будет до особого распоряжения по его отмене», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

В Свердловской области зафиксированы 111 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 47 пациентов. В целом, в России, по последним данным, число заболевших превысило 27 тысяч, около 2,3 тысячи человек выздоровели, 232 скончались.

Власти России принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.

Ранее заслуженный врач РФ Елена Волчкова предупредила, что инкубационный период новой коронавирусной инфекции может быть дольше, чем предполагалось изначально, а потому строить прогнозы, когда в России начнется пик заболеваемости — проблематично.