От популистов до экстремистов: кому «Новая газета» обещает премию Фонда Немцова

Кризисный 2020 год не заставил «Новую газету» отказаться от старой традиции помогать Фонду Бориса Немцова одаривать денежной премией самого заметного человека в российской либеральной оппозиции.

«В выдвижении номинантов принимают участие известные общественные организации, например, «Мемориал» (признан иноагентом в РФ. — Прим. ФАН), Фонд Фридриха Науманна, движение «Голос» (признано иноагентом в РФ. — Прим. ФАН), движение «Солидарность», «ОВД-Инфо», «Медиазона», фонд «Свободная Россия», проект «Последний адрес», CEELI Institute, пражский фестиваль KULTURUS, юристы из «Команды 29», «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ. — Прим. ФАН) и другие», — пишет издание.

Ежегодно сумму в 10 тысяч евро вручают тому, кто проявил себя лучшим правозащитником и активистом, а выбирают читатели и посетители сайта «Новой» истинно демократическим путем голосования, которое продлится до 11 мая. На этот раз предложили список из 36 кандидатов. Многие фамилии хорошо знакомы всем, кто интересуется политикой, но есть и менее известные личности.

Зарифа Саутиева

Сейчас самый вероятный кандидат на премию, она опережает Любовь Соболь. Человек не особенно заметный в околополитической столичной тусовке, но известный на Северном Кавказе. Саутиева участвовала в митингах против изменений границ Ингушетии и Чечни, которые едва не кончились вооруженными беспорядками. По версии следствия — была в числе организаторов митинга 27 марта 2019 года и призывала выходить туда людей. С 12 июля прошлого года находится под стражей.

Илья Азар посвятил Саутиевой и деятельности ингушской оппозиции несколько статей, назвав ее арест «оскорблением всему ингушскому народу».

По версии Азара, отстаивать территориальные интересы республики Ингушетия и ее народа — это благородно и правильно всегда, даже если активность способствует нагнетанию межнационального конфликта в регионе. Почти так же сильно коллеги Азара из «Новой газеты» любили и уважали в 1990–2000-х чеченских боевиков — «полевых командиров», устраивавших теракты.

Любовь Соболь

Кандидат не нуждается в особом представлении. Юрист признанного иноагентом ФБК, несостоявшийся кандидат в депутаты Мосгордумы Соболь с начала мая прошлого года собрала все регалии как главная оппозиционерка России, поучаствовала в нескольких международных конференциях, блеснула английским языком в Женеве и получила звание «Женщины года в России» от NYT.

В прошлом году Соболь присутствовала в Бонне на вручении премии — ее получила активистка признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Анастасия Шевченко. В этом году она может сама стать ее обладателем.

Сама Соболь уже высказалась, что ей приятно оказаться в шорт-листе премии, а потратит ее она на борьбу с коррупцией. Что характерно, в списке есть и Константин Котов — московский активист, попавший в политзаключенные по итогам попыток Соболь прорваться в МГД, но за него голосуют менее активно.

Виктория Ивлева

Московский фотограф и журналист Виктория Ивлева стала известна после Майдана на Украине, который горячо поддержала, а в 2019 году прославилась как активистка, помогавшая украинским морякам, которые содержались в московском СИЗО «Лефортово».

Ивлева участвовала во всех митингах в поддержку «независимой Украины», пикетах и других мероприятиях, поддерживала она и террориста Олега Сенцова, помилованного президентом. Она очень любит рассказывать про «новый 37-й» в России, но ее саму никогда не арестовывали — закон РФ не запрещает собирать посылки заключенным гражданам другого государства, а также от своего имени каяться за «преступления режима».

К россиянам и пророссийским активистам, попавшим в тюрьму на Украине, у Ивлевой большого сочувствия нет и не было. Хотя тот факт, что в обмен на Сенцова и украинских моряков Киев отпустил из тюрем больше всего своих собственных граждан (из 35 человек только 11 с российскими паспортами, еще один — гражданин Молдавии), лучше всего говорит, где на самом деле творятся репрессии по политическим мотивам.

Алексей Навальный

Еще один человек, известный даже очень далеким от политики благодаря своей медийной активности. Он вновь в списке Фонда Немцова, хотя в 2019 году на поприще борьбы за прекрасную Россию будущего больше старалась Любовь Соболь.

Возможно, Алексей Навальный снова попал туда, потому что ему симпатизирует Жанна Немцова, но выглядит это уже не очень красиво: если так хотелось дать главе ФБК денег или пригласить в Бонн, можно было бы не устраивать спектакль с номинированием его на премию. Помимо Навального и Соболь, в списке от ФБК есть и Григорий Албуров, и Руслан Шаведдинов, проходящий сейчас службу на Новой Земле.

Фигуранты «ростовского дела»

Замыкают пятерку сторонники запрещенного в РФ движения «Артподготовка» Ян Сидоров, Владислав Мордасов и Вячеслав Шамшин. Мордасов и Сидоров 5 ноября 2017 года вышли на площадь к зданию областного правительства с пикетами и требованиями об отставке.

«Новая газета» горячо поддерживала этих «узников совести», освещая все судебные заседания. Но в репортажах настаивала, будто бы активисты лишь требовали вернуть землю погорельцам в Ростове — в августе 2017 года сильный пожар оставил без жилья многих ростовчан, а политику и уголовное обвинение в организации массовых беспорядков притянули потом, безосновательно.

Молодые люди были участниками и администраторами чата руководителя «Артподготовки» Вячеслава Мальцева «Революция 05/11/17» — в этот день Мальцев обещал устроить в РФ революцию.

Обсуждали в переписке вовсе не мирный протест, а вполне себе боевые тактические задачи, включая методы насильственного свержения власти и организованного вооруженного сопротивления полиции. До реальных акций дело не дошло, но свое участие в переписке молодые люди и не отрицали, хотя и не признали в суде то, что разделяют идеи «Артподготовки».

В декабре суд отказал им в апелляции приговора, оставив без изменений прежние 6 лет и 7 месяцев — для Мордасова, 6 лет и 5 месяцев — для Сидорова. Третий участник, Шамшин, получил условный срок, так как в акции не участвовал. Они намерены добиваться пересмотра в ЕСПЧ.

Как и во всех подобных случаях, фигурантов называют не иначе как «детьми» и жертвами провокации. Эти слова звучали в адрес осужденных по делу «Нового величия» и признанной террористической организации «Сеть». По все видимости, «сетевцев» постеснялись номинировать на премию Немцова из-за подозрений в причастности Дмитрия Пчелинцева к двойному убийству своих же соратников, вот и пришлось вспомнить о других «невинных детях».

Помимо указанных, в списке номинантов премии Немцова-2020 есть и студент ВШЭ Егор Жуков, делающий сейчас стремительную карьеру в оппозиционной журналистике, несостоявшийся депутат и эко-активист Юлия Галямина, журналист Илья Азар (нельзя было обидеть своих постоянных авторов) и многие другие видные и не очень оппозиционные деятели. С интересом следим, кого на этот раз посчитают самым достойным оппозиционером из всей подборки.