Депутат Аксаков оценил работу банков по выдаче кредитов для бизнеса

Санкт-Петербург, 16 апреля. Процесс выдачи льготных кредитов на зарплаты бизнесу в условиях распространения коронавируса активизируется, заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Парламентарий напомнил о гарантиях ВЭБ, который будет брать на себя 75% риска. По его мнению, выдача зарплатных кредитов под 0% в ближайшее время активизируется.

Что касается кредитных каникул, то в финучреждения поступило около ста тысяч заявок, указал депутат Государственной думы.

«Процесс в начале шел не так быстро, как хотелось бы. Банки были завалены такими обращениями, а они в течение пяти дней должны рассмотреть и принять решение. <…> Потребовалось время, чтобы влиться в этот процесс. Сейчас ситуация нормализуется. Те, кто имеет право на кредитные каникулы, они их получат», — сказал Аксаков.

Парламентарий согласен, что существует опасность мошенничества. Он привел разговор с одним банкиром, который отметил, что финучреждения идут клиентам навстречу, но первыми за льготами обращаются самые недобросовестные клиенты.

«Мы в законе не делили клиентов на плохих и хороших, поэтому я ему сказал, есть закон, значит в соответствии с законом должным работать», — констатировал депутат.

Участник конференции глава петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов заявил о необходимости наполнения разъяснений для банков. В противном случае, указал эксперт, будет разрыв: с тех, кто теоретически должны получить кредиты, требует платить по обязательствам, а они еще ничего не получили. Он призвал активизировать эту работу.