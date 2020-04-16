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Лайки, просмотры и боты «для взрослых» Симоньян. По кочкам с Надеждой Писец

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Федеральное агентство новостей представляет новое сатирическое и политическое шоу «По кочкам» с Надеждой Писец.

Надежда — образец неподкупности и объективности. Каждый ее аргумент на 100% достоверен и не поддается обсуждению. Темы, поднимаемые в выпусках, обличают истинную картину событий в стране, а порой даже за ее пределами.

В первом выпуске программы Надежда рассказала о Маргарите Симоньян, лайках и просмотрах RT, их происхождении, и объяснила, почему индусы смотрят индийский Youtube, а китайцы — китайский.

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