Организаторы отмененного Евровидения рассказали об участниках Europe Shine a Light

Амстердам, 16 апреля. Организаторы Europe Shine a Light — шоу, которое будет проведено вместо традиционного Евровидения, рассказали об участниках.

«Шоу будет чествовать всех 41 участников во внеконкурсном формате и обеспечит все виды сюрпризов для зрителей. Также мероприятие соберет артистов 2020 года по всей Европе, которые вместе исполнят композицию « Евровидения-1997» Love Shine A Light», — говорится в официальном сообщении.

Таким образом в российская группа Little Big все же примет участие в онлайн-концерте, который состоится 16 мая. Транслировать это событие в России будет Первый канал. Трансляции также организуют вещатели в Бельгии, Казахстане, Черногории, Косово и в других странах, передает «Газета.ру».

Напомним, что Евровидение-2020 изначально должно было пройти в Нидерландах в мае этого года, однако организаторы музыкального конкурса решили отменить мероприятие из-за эпидемии коронавируса. Вместо этого было решено провести онлайн-шоу Евровидение: Europe Shine a Light, в котором участники отмененного конкурса выступили бы вместе. Вести концерт будут те же ведущие.

Примечательно, что Евровидение стало не единственным крупным мероприятием, отменным из-за пандемии. Аналогичная судьба также постигла летние Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу и чемпионат Испании по футболу.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.