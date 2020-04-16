Путин пообещал поддержку строительному комплексу, назвав его локомотивом экономики

Москва, 16 апреля. Строительный комплекс будет поддержан российскими властями, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития строительной отрасли. Он призвал глав регионов находить для этой сферы гибкие решения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Сразу скажу, мы обязательно поддержим строительный комплекс, более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который протянет за собой и другие сектора», — сказал российский лидер.

Президент России также обратился к главам регионов. Он попросил их учитывать специфику строительной отрасли, а также необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах.

Глава государства потребовал применять гибкие решения и не находить баланс, а для этого нужно строго выполнять требования безопасности труда, защиты здоровья сотрудников и при этом не тормозить стройку и не замораживать объекты.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Сдержать вирус не удалось, и он распространился почти по всему миру.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зарегистрировано свыше 27 тысяч случаев заражения, более двух тысяч человек вылечились. От инфекции скончались больше 200 пациентов.