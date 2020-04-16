Врач назвал самый смертоносный продукт в мире

Москва, 16 апреля. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков заявил, что самым вредным в мире продуктом является сахар.

По словам врача, искусственно полученное соединение фруктозы и глюкозы необходимо навсегда исключить из рациона питания людей. Ковальков отметил, что сахар является самым смертоносным продуктом.

«Ни один продукт на земле не создал столько смертей и не привел к такому огромному количеству патологий, как сахар», — заявил врач.

Ковальков объяснил, что человеческий организм не приспособлен к сахару и повышенному содержанию углеводов, поэтому поджелудочная железа не выдерживает. Врач привел статистику, что москвич в среднем употребляет 70 килограммов сахара.

Диетолог напомнил, что эндокринологи просят следить за сахаром в крови и не повышать его уровень до шести единиц.

Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова посоветовала «секретную» диету на время самоизоляции. Танцовщица заявила, что из-за вынужденного нахождения дома ее рацион особо не изменился. По ее словам, она по-прежнему ест салатные листья и вареные яйца. В другой вариант меню входят овощной острый суп и немного отварной курицы без соли. Она призвала поклонников особо не наедаться в период самоизоляции, «чтобы не набрать вес без движения».