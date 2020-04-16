Санкт-Петербург, 16 апреля. В 17.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажут благотворительный онлайн-концерт StankovJazzBand.

StankovJazzBand основан известным петербургским гитаристом, бенд-лидером и композитором Алексеем Станковым, автором хита «Ленинградское танго» и создателем первой в России официальной группы, исполняющей цыганский джаз — SwingCouture. Узнаваемый почерк Алексея заставит обратить на себя внимание с первых нот звучания коллектива.

Несмотря на ограничительные меры, культурная жизнь в России продолжается. Но на передовой в войне с новой коронавирусной инфекцией находятся наши больницы, наши врачи. Каждый из нас может дополнительно поддержать медицинские учреждения как через благотворительные фонды, так и напрямую.

Сделать добровольное пожертвование на ведение уставной деятельности Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина можно по реквизитам, указанным на сайте учреждения, тел. (812) 409-79-52 (бухгалтерия).