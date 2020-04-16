Террористы ПНС ограбили и избили семью замминистра по социальным делам в Сурмане

В арабском сегменте СМИ пишут о разбойном нападении боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) на дом заместителя министра по социальным вопросам Мухсина Абу Синина в городе Сурман.

Детали инцидента раскрывает издание AlhadathTV. По данным ресурса, боевики незаконно узурпировавшего ливийскую власть «правительства» Файеза Сарраджа ворвались в дом чиновника и похитили продукты питания, предварительно избив всю его семью, включая супругу.

Напомним, что группировки ПНС под командованием турецких военнослужащих захватили несколько городов на западном направлении Ливии, в том числе и Сурман. Во время захвата территорий боевики использовали турецкие беспилотники. К бандитам ПНС присоединились выпущенные ими же из тюрем террористы из «Аль-Каиды»1, ИГИЛ1 (террористические организации, запрещены в РФ). Также в Сурмане присутствуют террористы «Ансар аш-Шариа», которая является частью «Аль-Каиды».

Подробно о нападении ПНС на Сабрату и Сурман сегодня рассказал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари. По его словам, в операции также участвовали боевики Усамы Джувейли, которого обвиняют в массовых убийствах. Джувейли — член и один из полевых командиров крупного бандформирования «Зинтан» из состава так называемого «Минобороны» ПНС. Ближайшие родственники боевика связаны с различными террористическими, исламистскими организациями, сыновья — джихадисты.

После захвата Сурмана «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага заверил местных жителей, что обеспечит им безопасность, разместит в городе полицейские участки и примет все необходимые меры для создания нормальных условий жизни. Однако на следующий же день ЛНА сообщила, что входящие в структуру «МВД» ПНС группировки провели публичные казни в городе, население которого поддерживает фельдмаршала Халифа Хафтара, а не Сарраджа. В результате показательных расправ и запугивания мирного населения со стороны ПНС погибли 14 гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.