Аксаков высоко оценил предложенные Путиным меры поддержки бизнеса

Санкт-Петербург, 16 апреля. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высоко оценил меры поддержки бизнеса, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» в четверг провела онлайн-пресс-конференцию на тему «Как выживает бизнес в России в условиях эпидемии коронавируса». Аксаков стал одним из спикеров.

По его мнению, меры, предложенные президентом России, правильные. Он особенно выделил инициативу главы государства добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

«То, что предприятиям малого бизнеса будет оказана в том числе безвозмездная помощь, — это тоже очень хорошая поддержка, позволяющая сохранить рабочие места», — сказал глава комитета Госдумы.

Аксаков также положительно отнесся к мерам банковской поддержки бизнеса, что позволит активизировать выдачу кредитов.

Депутат добавил, что ситуация из-за пандемии коронавируса сложилась тяжелая. По его словам, в настоящее время предприниматели сталкиваются с проблемами при оплате аренды коммерческой недвижимости, не находят средств. Аксаков считает, что многое в этом вопросе зависит от местных властей. Он полагает, что что они могли бы освободить от налога на недвижимость тех, кто идет на уступки.

Поэтому, отметил депутат, так важно выделение по распоряжению президента 200 миллиардов рублей для поддержки региональных бюджетов.

«Этих денег бюджетам хватит, чтобы выполнять свои обязательства. Можно освободить от части налогов арендодателей в обмен на поддержку ими арендаторов. Такая практика есть в Москве», — заключил он.

Напомним, президент РФ в минувшую среду в очередной раз выступил с публичным обращением в связи с ситуацией, сложившейся в стране на фоне эпидемии COVID-19. На этот раз президент объявил о беспрецедентных мерах экономической поддержки бизнеса, многие отрасли которого пострадали в связи с введением карантинных мер.