ФАН публикует подробности зверского покушения на директора строительной фирмы в Петербурге

Петербургский предприниматель Максим Р. 15 апреля около 13.00 был найден с ножом в горле в канаве на перекрестке улицы Парашютной и дороги в Каменку. По показаниям очевидцев, бизнесмен лежал в зарослях возле своего автомобиля Land Rover. 43-летний мужчина едва подавал признаки жизни. То, что бизнесмену удалось выжить — само по себе является чудом. После удара ножом он не стал вытаскивать лезвие из шеи и, возможно, именно поэтому остался жив. В противном случае он мог потерять много крови. Тем не менее у предпринимателя зафиксированы серьезнейшие повреждения органов дыхательной системы.

Максим Р. госпитализирован в клинику МЧС в реанимационное отделение, медики предпринимают всевозможные меры, чтобы спасти пациента. Журналисты Федерального агентства новостей выяснили, что известно о покушении на предпринимателя на данный момент.

Произошедшее на Парашютной следователи квалифицировали как «покушение на убийство». Активную оперативную поддержку следствию оказывает «убойный» отдел Приморского района Петербурга, который в тот же день приступил к поиску злоумышленников.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается комплекс экспертиз, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным ФАН, следователи отрабатывают ряд версий: месть из-за скопившихся долгов бизнесмена перед сотрудниками или же случайный дорожный конфликт. Пострадавший предприниматель возглавлял семейную строительную компанию, преимущественно занимавшуюся проведением отделочных работ. Головной офис фирмы находится в центре Петербурга на набережной реки Пряжки. По данным сайта, в котором содержится информация о зарегистрированных в РФ юридических лицах и предпринимателях, на 2018 год в фирме официально числилось не менее 22 сотрудников, в компании несколько открытых исполнительных производств на общую сумму более 1 млн рублей.

На сайте арбитражного суда Санкт-Петербурга в открытом доступе находятся материалы дела о признании банкротом гражданина с теми же данными. В материалах фигурирует сумма задолженности перед кредиторами по денежным обязательствам — около 5 млн рублей. Согласно информации профильных сайтов, выручка компании к 2018 году сократилась на 135 млн и составила 14 млн рублей, что почти в 10 раз меньше по сравнению с предыдущими годами.

Силовики выяснили, что, помимо прочего, у Максима Р. имелись непогашенные обязательства перед рабочими — в недавно компания предпринимателя получила подряд на отделочные и штукатурные работы в большом жилом комплексе, возведенном крупным петербургским застройщиком. По имеющейся информации, рабочие были недовольны по поводу оплаты их труда, а в социальных сетях и вовсе бросили клич на поиск бизнесмена.

Как рассказали ФАН в правоохранительных органах, по одной из версий, к совершенному покушению может быть причастна неустановленная группа лиц из Средней Азии. У полицейских имеются данные, что за автомобилем бизнесмена могли следить. Отметим, что нападение на Максима Р. было совершено буквально в нескольких минутах езды от его квартиры, расположенной в премиальном квартале Приморского района на улице Нижне-Каменской.