Кудрявцева стала жертвой почтовых мошенников

Москва, 16 апреля. Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что стала жертвой почтовых мошенников. Знаменитость получила по почте вместо заветного товара удобрение.

По словам Кудрявцевой, она заказала краску для волос из США. Когда посылка пришла на почту, она отправилась ее получать с извещением.

Однако на почте от ведущей потребовали оплатить дополнительно 4 тысячи рублей несмотря на то, что заказ был оплачен онлайн. Ведущая подумала, что по ошибке могла оплатить не всю сумму, и внесла деньги.

«Пришла домой, открыла и увидела жидкое удобрение для почвы. Минут 10 просто сидела и смотрела на коробку. Думала, что с головой проблемы. Когда и, главное, зачем я заказала удобрения?» — поделилась ведущая.

Кудрявцева решила еще раз проверить заказ и прочитать отзывы. Оказалось, что она не единственная жертва мошенников.

«Начала искать эти фирмы, наткнулась на отзывы — и оказалось, что это развод для таких лохов, как я», — добавила она.

Ведущая призналась, что решила не разбираться с мошенниками и не пыталась вернуть деньги. Однако пожаловалась, что ситуация получилась обидная.

Ранее Кудрявцева призналась, что пережила выкидыш. О потере третьего ребенка она рассказала в прямом эфире в Instagram. Кудрявцева рассказала, что мечтала родить второго ребенка. Однако забеременеть телеведущая смогла только благодаря процедуре ЭКО. Но через несколько месяцев после родов ведущая узнала, что беременна. Звезда была шокирована, но понимала, едва ли сможет сохранить ребенка сразу после родов.