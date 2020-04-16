Гражданская авиация РФ уходит на «простой»: в какую сумму ей это обойдется

Государство планирует выделить 23 млрд рублей на поддержку авиационных компаний. Средства пойдут в первую очередь на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат и оплату стоянки воздушных судов. При этом окончательный список компаний, которые получат помощь, пока не готов. Федеральное агентство новостей решило выяснить, какие именно компании получат эти деньги, а какие — нет, а также насколько сократят заработную плату пилотам на время «простоя».

Авиакомпании России

Всего в России насчитывается более 100 авиакомпаний, но из них лишь семь системообразующих на уровне страны, и еще 13 — на региональном уровне. Изначально правительством России в список системообразующих авиационных предприятий были внесены 60 предприятий, но, помимо авиакомпаний, сюда включены и аэропорты, и промышленные предприятия — весь комплекс, обеспечивающий воздушные перевозки. В списке на данный момент непосредственно семь авиаперевозчиков: ООО «Авиакомпания Волга-Днепр», АО «Авиакомпания «Россия», ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии», ООО «Авиакомпания «Победа», ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», ПАО «Авиакомпания Сибирь» и ПАО «Аэрофлот». Изначально помощь подразумевалась только для них.

Профсоюз летного состава отправил письмо на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с просьбой внести еще 13 авиакомпаний: ООО «Северный ветер», ООО «Азур эйр», АО «Нордавиа-региональные авиалинии», АО «РедВингс», АО «Авиакомпания Роял Флайт», АО «Авиакомпания «Азимут», АО «Авиакомпания «Аврора», ООО «Авиакомпания «Икар», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Авиакомпания «ИрАэро», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиационная компания «РусЛайн», ООО «Авиапредприятие «Северсталь». Эти компании, как ФАН писал ранее, являются системообразующими на уровне регионов и совершают социально-значимые рейсы. Будут ли они включены — пока вопрос открытый.

«Вроде нам пойдут навстречу, но мы еще не знаем, сколько компаний в список попало, — говорит председатель координационного совета Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук. — Мы анализируем, что делается у наших зарубежных коллег. В частности — Air France, British Airways, Lufthansa, в Америке. И мы смотрим, сопоставима ли помощь, которую оказывают нашим авиакомпаниям. Если мы будем здорово проигрывать, то мы, конечно, будем обращаться к президенту. Я считаю, мы — страна великая, и у нас в этом плане должно быть не хуже, чем у остальных».

Более 80 авиакомпаний рискуют остаться совсем без поддержки. Правда, некоторым она и не нужна — эти предприятия совершают малые перевозки или вообще частные. Самолеты и вертолеты у них, как правило, свои — это Ан-2, Ми-8 и так далее, поэтому лизинг платить не надо. Вопрос в другом — потянут ли они зарплату своего, пусть и маленького, но все же штата сотрудников?

В список вошли и крупные авиакомпании, которые ранее входили в топ-20 лучших. Например, «Ай Флай». Компания чартерная, но за прошлый год перевезла более 1,5 млн человек. Перевозки были по направлениям — Турция, Италия, Китай, Испания, и, конечно, внутри России. У компании довольно большой парк — 11 машин (и фактически все лизинговые). С учетом того, что компания выполняла туристические рейсы, вынужденный простой в несколько месяцев приведет ее к банкротству

Помощь

Все передовые страны мира, у которых развиты воздушные перевозки, попали сейчас в одинаковые условия — количество полетов сократилось более чем в 10 раз. Без помощи государства все авиакомпании просто рухнут.

В British Airways государство полностью оплачивает всем сотрудникам зарплату. Россия планирует сделать больше — оплатить еще и лизинг со стоянкой самолетов. Оплата заработной платы пилотов — везде в мире первоочередная задача, так как важнее всего сохранить летный состав.

«Подготовка летчика очень дорогая, — объясняет Бойчук. — Например, подготовка командира широкофюзеляжного самолета — минимум пять миллионов долларов. Пока то, что озвучил президент, — все правильно. Надо добиваться того, чтобы правительство выполнило то, что он сказал».

Несмотря на помощь, заработные платы сотрудников все равно упадут. Это осознают все, в том числе и профсоюзы. Профсоюз пилотов British принял решение о сокращении заработной платы на 50%.

«Но там для разных сотрудников разные проценты, — продолжает представитель Профсоюза летного состава. — Для некоторых компаний приняли 80%, но ограничили верхний потолок. Это, например, низкооплачиваемые работники авиационной отрасли — им нельзя сокращать до половины, иначе они вообще прожить не смогут. Высокооплачиваемым урезают побольше».

Зарплаты пилотов

В России, как уже писалось ранее, тоже на уровне каждой компании принимают свои меры по оптимизации работы. Например, 14 апреля руководство авиакомпании «Россия» выпустило приказ — посадить пилотов на «простой», то есть они будут получать две трети оклада. По плану часть летчиков отправится на «простой», вторая — будет выполнять немногие оставшиеся рейсы. А через месяц они поменяются. Мера вынужденная, но Профсоюз летного состава авиакомпании «Россия» хочет опротестовать сумму.

Дело в том, что зарплата пилотов «России» в основном зависит от налета — именно он составляет большую часть заработка. Оклады же там небольшие. Поэтому по подсчетам профсоюза, в «простое» КВС будет получать 35 тысяч рублей в месяц, а второй пилот — 28 тысяч.

«Зарплаты упадут в 10 раз, — говорит председатель совета первичной профсоюзной организации летного состава ОАО «Авиакомпания «Россия» профессионального союза летного состава России Игорь Морозов. — Мы с этим не согласны. Поэтому вышли с предложением брать две трети не от оклада, а от средней заработной платы».

Еще сложнее ситуация у российских пилотов, которые в свое время устроились работать в заграничные авиакомпании. В связи с резким сокращением полетов во всем мире профессия пилота оказалась в профиците.

В том же Китае на возобновляющиеся рейсы внутри страны в первую очередь выпускают своих граждан. Когда начнется авиасообщение в полном объеме, включая международные перевозки, не знает никто. Эксперты вообще предполагают, что до конца года этого не произойдет.

Естественно, российские пилоты вернутся в Россию, где тоже рынок труда сократился. Авиакомпании, которые сейчас переживают не лучшие времена, постараются прежде всего сохранить уже существующий состав, и вряд ли до конца года появятся свободные вакансии пилотов. А пилот, как врач, не может долго стоять в простое — через три месяца летчику необходимо пройти переобучение и сдать экзамен для того, чтобы вернуть право на работу в области пассажирских перевозок.