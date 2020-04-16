Доктор Мясников назвал сроки второй волны коронавируса в России

Москва, 16 апреля. Вторая волна эпидемии коронавируса придет в Россию будущей осенью. Об этом сообщил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

По его словам, к лету произойдет спад эпидемии коронавируса, однако это будет временным явлением, так как уже осенью ожидается вторая волна эпидемии.

«Вторая волна будет осенью, но меньше, чем первая», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает более двух миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 137 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом инфекции, 232 человека скончались. Более 2,3 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.