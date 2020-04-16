В Банке России рассказали, как дезинфицируют деньги

Москва, 16 апреля. Замдиректора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко назвал способ дезинфекции купюр в стране.

Он отметил, что банкноты выдерживаются в Банке России не менее двух недель, а частицы коронавируса живут на бумаге не больше четырех дней. Поэтому, продолжил он, банки получают от Центробанка чистые купюры.

Наличные, которые банки получают от других источников, ЦБ советует также выдерживать, а только потом выдавать их клиентам или загружать в банкоматы, указал эксперт. Он также констатировал, что банки должны регулярно дезинфицировать устройства для передачи налички.

«Мы попросили их отключить в банкоматах функцию рециркуляции банкнот. В таких аппаратах деньги, принятые от одного клиента, могут быть выданы другому без обработки в банке. Но после отключения этой функции они работают уже только на выдачу и/или прием банкнот», — сказал представитель Банка России в интервью «АиФ».

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя, им оказался новый тип коронавируса.

Китайские власти обвинили США в причастности к созданию смертоносного вируса. Ряд экспертов согласен с утверждением Пекина. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин сообщил, что новый тип вируса создали в одной из секретных лабораторий Пентагона в 2015 году.