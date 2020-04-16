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Тунис обнаружил «черные флаги» террористов и компоненты СВУ после прорыва ПНС к границе

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Тунис обнаружил «черные флаги» террористов и компоненты СВУ после прорыва ПНС к границе

Тунис, 16 апреля. Вооруженные силы Туниса заявили, что после прорыва группировок так называемого Правительства национального согласия местные разведчики обнаружили на границе с Ливией террористическую символику, а также компоненты самодельных взрывных устройств (СВУ).

О находках сообщил «33-й разведывательный полк» Тунисской армии, который безостановочно патрулирует границы с Ливией. В соседнем североафриканском государстве кризис: из-за систематических провокаций и нарушающих режим перемирия атак со стороны незаконно узурпировавшего власть «правительства» Файеза Сарраджа ситуация постоянно меняется.

По данным разведчиков, «черные флаги», предположительно принадлежащие террористам из ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), а также элементы СВУ были найдены на территории Туниса, близ границ с Ливией. Помимо этого, в ходе рейда жилого помещения в городе Джедейда тунисские военнослужащие обнаружили взрывчатые вещества, оборудование для изготовления беспилотников и террористическую символику.

Накануне пользователь Twitter сообщил, что подразделения «33-го разведывательного полка» ВС Туниса круглые сутки патрулируют границу с Ливией после того как силы Сарраджа продвинулись к нейтральной территории соседней страны.

Тунис обнаружил «черные флаги» террористов и компоненты СВУ после прорыва ПНС к границе

Позже данную информацию подтвердили официальные тунисские источники в интервью для арабского издания Asharq Al-Awsat. По их словам, армия Туниса увеличила численность вооруженных сил на границе с Ливией сразу после заявления ПНС о расширении зоны контроля на западе североафриканского государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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