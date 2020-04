Тунис обнаружил «черные флаги» террористов и компоненты СВУ после прорыва ПНС к границе

Тунис, 16 апреля. Вооруженные силы Туниса заявили, что после прорыва группировок так называемого Правительства национального согласия местные разведчики обнаружили на границе с Ливией террористическую символику, а также компоненты самодельных взрывных устройств (СВУ).

О находках сообщил «33-й разведывательный полк» Тунисской армии, который безостановочно патрулирует границы с Ливией. В соседнем североафриканском государстве кризис: из-за систематических провокаций и нарушающих режим перемирия атак со стороны незаконно узурпировавшего власть «правительства» Файеза Сарраджа ситуация постоянно меняется.

#Tunisian Army's 33rd Reconnaissance Regiment patrolling the southeastern borders with #Libya 24/7, as the situation in the neighboring country is constantly developing. pic.twitter.com/PWUyGMAlb5