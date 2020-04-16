Пандемия коронавируса может сыграть на руку российской модной индустрии

Санкт-Петербург, 16 апреля. Пандемия коронавируса серьезно ударила по модной индустрии во всем мире, но после ее окончания российские дизайнеры могут оказаться на подъеме. Такое мнение высказал дизайнер и владелец собственного бренда одежды Артем Кривда во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

«Я уверен, что в мире исчезнет порядка 50–60% брендов. Больше всего, конечно, пострадают крупные компании Италии и Франции, потому что они более дисциплинированы, чем мы здесь, в России. Я знаю, что многие коллеги продолжают что-то шить, продолжают каким-то образом работать, но это остается уже на совести каждого человека. А в Италии и Франции уже отменили все недели моды, вплоть до января. Соответственно, скорее всего, коллекции сезона «осень-зима» или «весна-лето» уже не выйдут», — предположил Кривда.

Он отметил, что такие изменения в мире моды могут сыграть на руку отечественным дизайнерам.

«Это будет большая дыра в фэшне, зато большой бонус для русских дизайнеров. Байеры (закупщики модной одежды. — Прим. ФАН), которые раньше продавали только международный люкс, сегодня начнут покупать российского производителя и дополнять прилавки нами. Вместо того, чтобы ждать очередную коллекцию — непонятно, когда она выйдет», — добавил дизайнер.

Артем Кривда подчеркнул, что рассчитывает на новые меры поддержки со стороны государства.